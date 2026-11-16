La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid Jesús Hellín Europa Press

Es oficial: Ayuso dará ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten empleadas del hogar para conciliar

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid autoriza un gasto de 2,3 millones de euros para conceder ayudas de hasta 4.000 euros a familias que contraten empleadas del hogar para la conciliación. Los beneficiarios son residentes madrileños con hijos menores de 12 años, menores de 18 con discapacidad o personas dependientes a su cargo. La ayuda cubrirá las cuotas abonadas a la Seguridad Social y la cuantía dependerá de la renta por miembro del núcleo familiar. Las solicitudes se concederán por orden de entrada y se podrán presentar del 1 de febrero al 30 de abril de 2027 a través del portal digital de la Comunidad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso más para que las familias puedan conciliar.

En concreto, las familias interesadas podrán disponer de hasta 4.000 euros si contratan empleadas del hogar.

Ha sido el Consejo de Gobierno el que ha autorizado un gasto de 2,3 millones de euros para financiar el programa.

Beneficiarios

¿Quiénes podrán acceder a estas ayudas? Podrán hacerlo todas aquellas familias residentes en la Comunidad de Madrid que tengan a su cargo hijos con una edad inferior a los 12 años.

También podrán hacerlo aquellas otras familias que tengan un hijo con discapacidad y cuya edad no supere los 18 años, u otras personas dependientes siempre y cuando vivan en el mismo domicilio.

¿Cuál será la cantidad a la que pueden acceder las familias? Dependerá de la renta por miembro de la familia.

Según la Comunidad de Madrid, “podrá alcanzar el 100% cuando sea inferior a 20.000 euros, o a 30.000 euros en el caso de las monoparentales”.

Será la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la que gestionará estas prestaciones, que cubrirán las cuotas a la Seguridad Social pagadas por el empleador durante el año natural anterior a la solicitud.

También hay que reseñar que el programa admite contratos temporales o indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, a jornada completa o parcial.

Importante: se puede subvencionar a una sola persona empleada del hogar o a varias contratadas una detrás de otra.

Asimismo, conviene subrayar que, con carácter general, la relación laboral y el alta en la Seguridad Social tendrán que haber durado al menos 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, aunque no sean seguidos.

Las personas interesadas deben saber que estas ayudas se concederán de forma directa, es decir, por orden de entrada en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

Eso sí, siempre y cuando las solicitudes que estén completas y lleven la documentación exigida.

¿Y cuál es el plazo de presentación de la documentación? Podrán presentarse del 1 de febrero al 30 de abril de 2027 en la web de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.