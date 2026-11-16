María, propietaria de 30 viviendas: "Soporto el índice de precios pero no a las personas vulnerables. Siento desamparo"

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LO ESENCIAL Las claves María, propietaria de 30 viviendas en Cataluña, denuncia un "desamparo total" por parte de las instituciones ante el impago de inquilinos. Asegura que tolera el índice de regulación de precios, pero critica la paralización de desahucios y la facilidad para obtener certificados de vulnerabilidad. Actualmente cuenta con dos inquilinos que llevan un año sin pagar y denuncia que la Generalitat le debe un año en compensaciones por falta de presupuesto. Ante la frustración acumulada tras 20 años en el sector, ha comenzado a vender parte de sus inmuebles y pide un incremento de la vivienda pública.

María tiene 38 años y lleva dos décadas dedicándose al alquiler de viviendas. Actualmente es propietaria de 30 inmuebles en Cataluña, todos arrendados por el índice de precios o por debajo de este. Sin embargo, su experiencia como arrendadora ha cambiado en los últimos años.

Los impagos, las dificultades para recuperar sus viviendas y los problemas con la Administración han terminado por desgastarla hasta el punto de plantearse abandonar el sector. "Desamparo total", resume a EL ESPAÑOL al hablar de la protección que recibe de las instituciones.

Su principal queja no está relacionada con la regulación de los precios del alquiler, sino con las medidas que afectan a los procedimientos de desahucio. "Puedo soportar el índice, lo tengo todo alquilado por el índice, lo que no soporto es lo de los vulnerables y que vayan suspendiendo lanzamientos", explica.

Vulnerables y desahucios

Para entender su postura, conviene distinguir ambos conceptos. El índice de precios de consumo (IPC) es el indicador que mide la evolución del coste de una cesta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares.

Su variación anual sirve para calcular la inflación, aunque no refleja exactamente el gasto particular de cada familia. En el mercado del alquiler, además, el índice de referencia aplicable a la actualización de las rentas depende de la normativa y no debe confundirse con el IPC.

Por otro lado, las personas o familias vulnerables son aquellas que, por sus circunstancias económicas, sociales o personales, tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación o los suministros.

La protección frente a los desahucios pretende evitar que estos hogares pierdan su residencia sin que exista una alternativa habitacional, aunque su aplicación también genera conflictos entre propietarios e inquilinos.

En el caso de María, el problema está en cómo se acredita esa vulnerabilidad y en las consecuencias que, según denuncia, tiene para los arrendadores: "Las asistentas sociales no comprueban nada y en dos minutos hacen el certificado de vulnerabilidad que tienes que matarte para demostrar que no es así".

Considera que los propietarios quedan en una posición de desprotección cuando un inquilino deja de pagar y se paraliza el procedimiento para recuperar el inmueble.

La propietaria relata que ha tenido que afrontar situaciones muy diferentes durante estos años: desde arrendatarios que acumulan mensualidades pendientes hasta otros que, según cuenta, subarrendaban habitaciones sin su consentimiento o destinaban los pisos a actividades ilegales.

Actualmente asegura que tiene dos inquilinos que llevan un año sin pagar y que está recurriendo a sus ahorros para afrontar los gastos.

También critica los retrasos de la Generalitat en las compensaciones destinadas a los propietarios afectados por suspensiones de desahucios. Según explica, la Administración le adeuda un año de pagos y le ha comunicado que no dispone de presupuesto para abonarlos.

Así, María insiste en que el alquiler es su principal fuente de ingresos y rechaza que se presente a los arrendadores como personas que no trabajan.

"He pintado y reformado con mis propias manos y me molesta mucho que me digan que no trabajo. Cada día a las 8 estoy trabajando", afirma. Lleva 20 años en el sector y considera que la situación se ha deteriorado especialmente desde la pandemia.

De hecho, el desgaste acumulado ha empezado a tener consecuencias en sus decisiones. María reconoce que está vendiendo parte de su patrimonio porque no se siente cómoda manteniendo todas sus propiedades en alquiler.

"Estoy muy decepcionada. No puedo más", confiesa. A su juicio, la solución pasa por aumentar la construcción de vivienda pública, facilitar también la promoción privada y mejorar las conexiones de transporte para reducir la presión sobre las grandes ciudades.