La notaria María Cristina Buendía aclara que una persona mayor no tiene por qué dejarle algo en su testamento a sus hermanos o sobrinos. YouTube - Maria Cristina Clemente Buendía | Notario.

María Cristina Buendía, notaria: "Una persona mayor de 70 años no está obligada a dejar nada en el testamento a sus hermanos"

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LO ESENCIAL Las claves La notaria María Cristina Buendía aclara que los hermanos y sobrinos no son herederos forzosos según el Código Civil. Una persona sin hijos ni padres fallecidos tiene total libertad para otorgar su patrimonio a quien desee mediante testamento. Los parientes colaterales solo heredan en casos de herencias intestadas (sin testamento) para evitar que los bienes pasen al Estado. La ley reserva legítimas de la herencia exclusivamente a los hijos, a los padres en su ausencia y al cónyuge viudo.

Cuando se alcanza cierta edad, uno empieza a pensar en el legado material que le dejaremos a nuestros familiares. A menudo se cree que los hermanos también tienen derecho legítimo a heredar lo que dejemos en vida.

Sin embargo, la notaria María Cristina Buendía alerta de que no es así. "Nos empeñamos en que los hermanos y los sobrinos son herederos forzosos y realmente no lo son", expone a través de sus redes sociales.

"Una persona sin hijos y que sus padres ya hayan fallecido no tiene ninguna obligación a dejar nada en su testamento a ningún hermano o sobrino", detalla. De hecho, la experta aclara que el estar o no casado tampoco influye en si a los parientes colaterales les corresponde herencia.

¿Cuándo les toca heredar?

Buendía cree saber el origen de esta confusión habitual. Bajo su punto de vista, el error viene de las herencias intestadas. Estas se dan cuando la persona que fallece no deja testamento y no tiene ningún heredero forzoso.

En esos casos, el Estado reclama a los hermanos y sobrinos para que se hagan cargo de la herencia. El objetivo es "evitar que se difiera la herencia en favor del Estado".

Si existe testamento, los parientes colaterales se quedan fuera de la herencia. "Una persona sin hijos ni padres tiene absoluta libertad para decidir qué hacer con sus bienes", insiste la notaria.

Por tanto, si una persona quiere otorgarle una parte de su herencia a sus hermanos, tíos o sobrinos, debe incluirlos en el testamento.

¿Qué son herederos forzosos?

Los herederos forzosos son aquellas personas que, según el artículo 807 del Código Civil, tienen derecho imperativo a una parte de la herencia. Buendía ha dejado claro que ni los hermanos ni los sobrinos forman parte.

No obstante, los hijos sí tienen derecho a percibir la herencia. En caso de que la persona no haya tenido hijos o estos hayan fallecido con anterioridad, los padres serán los que heredarán.

Paralelamente, si hay un viudo o viuda tiene derecho al usufructo de la herencia. Si no hubiera hijos o padres, al cónyuge viudo le corresponden dos tercios del patrimonio heredado, según establece el artículo 838 del Código Civil.

De concurrir con hijos, la ley le otorga el usufructo de un tercio. En caso de que el viudo o la viuda coincidan con alguno de los padres del fallecido, el artículo 837 le reconoce la mitad de la herencia.