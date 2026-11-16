Elías, carnicero: "Un pollo de asador sale a 3,50 € y se cobra a 10,50 €, en hostelería lo más habitual es multiplicar por tres"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Elías explica en TikTok que en hostelería es habitual multiplicar por tres el coste de la materia prima para garantizar la viabilidad del negocio. Un pollo de asador que cuesta unos 3,50 euros en canal alcanza los 10,50 euros servido en un restaurante. El margen cubre los costes fijos del establecimiento, como el consumo de gas o electricidad, el alquiler del local y las nóminas de la plantilla. Comprar el ave entera sale más rentable por kilo, mientras que adquirir piezas despiezadas encarece el producto al pagar la manipulación artesanal.

Elías ha vuelto a hacerse viral en TikTok al explicar los costes reales que maneja la hostelería con el pollo de asador. En su vídeo, analiza la enorme diferencia entre el precio del producto bruto en mostrador y la tarifa que abona el cliente finalmente en mesa.

Para ilustrar este margen comercial, el profesional toma como referencia un ave lista para el horno. Una pieza de kilo y medio en canal cuesta unos 3,50 euros en tienda, pero servida en el restaurante alcanza una cifra tres veces superior.

Esta subida no responde a la arbitrariedad de los hosteleros, sino a la regla de oro del sector gastronómico. "En hostelería lo más habitual es multiplicar por tres la materia prima", señala el comerciante. Con esa fórmula tradicional, los negocios intentan sostener una actividad presionada por los costes fijos.

El primer tramo del dinero cobrado en caja se destina únicamente a pagar el género al distribuidor de carne. Los siete euros restantes sirven para financiar el consumo eléctrico o de gas de los hornos, el alquiler del establecimiento y las nóminas de la plantilla.

Vender el alimento sin cocinar resultaría inviable para cualquier restaurante de barrio. Sazonar, preparar y servir un plato caliente exige mantener una infraestructura muy costosa tras los fogones: "Si el hostelero no triplica la materia prima, no le salen las cuentas", resume Elías de forma tajante.

En sus vídeos, el carnicero aborda también la eterna duda entre comprar el alimento fresco entero o despiezado. Adquirirlo completo ofrece un precio por kilo mucho más competitivo, pero requiere maña para trocearlo en la cocina y dedicar tiempo a aprovechar los huesos para un caldo.

Al decantarse por pechugas fileteadas o muslos limpios en la bandeja, el consumidor paga el trabajo manual del artesano. Esa manipulación en tienda encarece el coste final del kilo, siguiendo una lógica idéntica a la que aplica la restauración cuando transforma un ingrediente en ración.

Valor añadido

Divulgar estos cálculos busca aportar claridad y sensatez sobre la formación de los precios en la cadena alimentaria. Si se comprenden estos márgenes se pueden entender los motivos por los que comer en la calle cuesta más, demostrando que los hosteleros no se están enriqueciendo a coste de sus clientes.

El testimonio de Elías constata que la cuenta de un restaurante refleja mucho más que la comida servida en el plato. Sus explicaciones en redes sociales aportan una visión muy cercana sobre el equilibrio en los costes de producción y la supervivencia de los comercios de proximidad.