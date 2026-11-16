Eduardo Garbayo, sobre los decretos de vivienda: “El resultado es menos oferta y más dificultad para encontrar casa”

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LO ESENCIAL Las claves Eduardo Garbayo (Spotahome) advierte que los decretos de vivienda reducen la seguridad jurídica del propietario, provocando la retirada de inmuebles del mercado y dificultando el acceso a un hogar. La regulación estricta vuelve a los arrendadores más selectivos, dejando fuera del mercado a colectivos vulnerables como jóvenes, autónomos o familias con niños. El alquiler tradicional en España cayó un 44% entre 2018 y 2025, mientras que el alquiler de temporada ya representa casi el 30% de la oferta disponible. El CEO de Spotahome defiende que para resolver la falta de vivienda es necesario movilizar inversión pública y privada ofreciendo incentivos y garantías a los propietarios.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha acabado aprobando uno de los dos reales decretos ley relativos a la vivienda presentado por el Gobierno dos veces en el Consejo de Ministros. Así, por ejemplo, permanece la suspensión de los desahucios y se prorrogan los contratos dos años más.

“El problema de fondo es la falta de oferta. Y la inseguridad jurídica no ayuda a que haya más oferta”, afirma Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome.

Y añade: “Cuando se aprueban decretos que marcan una dirección tan fuerte en contra de la seguridad jurídica del propietario, el propietario tiene miedo y retira su vivienda o espera. El resultado es menos oferta y más dificultad para encontrar casa”.

Menos oferta

Poniendo el foco en la oferta de vivienda de alquiler, lleva reduciéndose durante los últimos años. Por ejemplo, y según Idealista, en España cayó un 44% entre 2018 y 2025 (desde que gobierna Pedro Sánchez).

A ello hay que añadir que el alquiler de temporada ya supone casi el 30% de la oferta en España. “En un entorno regulatorio complejo e incierto, el propietario busca seguridad y garantía de cobro”, apunta Garbayo.

¿Qué sucede? Que cuanto más estricta es la regulación y hay menos oferta, más selectivo se vuelve el propietario. Un dato: según Spotahome, el 38% de los caseros reconoce que le da miedo alquilar a familias con niños.

Y sin una garantía, quienes se quedan fuera son jóvenes con contratos recientes, autónomos, estudiantes, recién llegados o familias con pocos recursos, especialmente si tienen niños.

“Una norma pensada para proteger al inquilino acaba dejando fuera a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables, porque, por la propia norma, son los que más riesgo suponen para el propietario”, explica Garbayo.

A todo ello hay que añadir la falta de viviendas. Según el Banco de España, unas 750.000. Cifra que podría superar el millón en 2028. Mientras tanto, sigue llegando población y formándose nuevos hogares.

Con una normativa más restrictiva con propietarios e inversores, unos exigen más rentabilidad, lo que sube los precios, y otros salen del alquiler.

“El Estado puede construir, pero para resolver el problema hace falta movilizar tanto la inversión pública como la privada, y eso solo es posible con garantías, transparencia y reglas claras que den confianza a quienes pueden invertir en vivienda”, afirma Garbayo.

Desde su punto de vista, “limitar los precios del alquiler parece una buena solución a corto plazo, pero la experiencia de muchos mercados demuestra que logra el efecto contrario: menos propietarios alquilan y los precios terminan subiendo y dejando fuera del alquiler a mucha gente”.

Y concluye indicando que “si el problema es la falta de oferta, la respuesta es aumentarla, apoyando la inversión en vivienda y dando seguridad e incentivos a quienes ponen su piso en alquiler”.