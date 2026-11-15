Tito, abogado: "Si el inquilino rescinde el contrato de alquiler a los 6 meses, puede no pagar indemnización por este motivo"

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LO ESENCIAL Las claves Con el nuevo Real Decreto-Ley 29/2026, el arrendador no podrá exigir indemnización si el inquilino rescinde el contrato a los seis meses, aunque estuviera pactado previamente. En alquileres de temporada, los inquilinos pueden rescindir tras un mes avisando con 10 días de antelación sin penalización, y las reparaciones sin respuesta en 5 días pueden descontarse del alquiler. Si el casero no responde en 15 días tras notificarle una avería grave en vivienda habitual, el arrendatario podrá repararla por su cuenta y descontarla del importe de las rentas futuras. Queda prohibido repercutir el coste del seguro de impago al inquilino, debiendo el propietario asumir su pago de forma íntegra para protegerse.

El abogado Tito Petrizzo analiza las novedades introducidas en el artículo 11 de la LAU tras la aprobación del Real Decreto-Ley 29/2026. Según explica el jurista, los inquilinos de vivienda habitual mantienen el derecho a rescindir el contrato a los seis meses, siempre que lo comuniquen formalmente.

La principal transformación radica en que el arrendador ya no podrá reclamar compensación alguna, aunque se hubiera pactado previamente en el documento. "Con el nuevo artículo 11 ya no es posible exigir indemnización si se marcha antes", aclara Tito.

En el alquiler de temporada, el marco legal introduce una flexibilización aún mayor para los inquilinos. El abogado remarca que el usuario puede abandonar el inmueble tras un mes de estancia, ya que solo se requieren 10 días de comunicación previa sin generar tampoco ningún tipo de penalización para el propietario.

Respecto al mantenimiento del inmueble, el jurista subraya el cambio en la gestión de las averías graves. Si el arrendatario notifica un desperfecto y el casero no responde en 15 días, el inquilino podrá reparar la incidencia por su cuenta y descontar el importe de las rentas futuras sin cometer un impago.

Para los contratos temporales, el margen de respuesta para el propietario se reduce a los cinco días. "Si no contesta, la nueva ley permite al arrendatario efectuar esa pequeña reparación y descontarlo directamente de la siguiente mensualidad", advierte Tito sobre el impacto de esta medida en la gestión cotidiana.

La normativa también prohíbe repercutir el coste de los seguros de impago sobre el arrendatario. El experto recalca que, aunque las pólizas siguen siendo legales, el propietario debe asumir su pago íntegro: "Debe cubrir ese importe si desea protegerse ante eventuales incumplimientos de la renta", apunta.

Al finalizar el contrato, el abogado aconseja documentar por escrito el estado de la vivienda para evitar conflictos futuros. Sin ese acta firmada por ambas partes, la ley presumirá que el piso se devolvió en buen estado, imposibilitando la reclamación de destrozos al inquilino salvo que exista una prueba concluyente.

Prórrogas sí o no

En cuanto a las prórrogas extraordinarias de dos años, el especialista recuerda que el inquilino debe cumplir ciertos requisitos. Además de solicitarla de forma fehaciente mediante burofax, el arrendatario debe estar al corriente de pago y haber abonado la renta con puntualidad durante los ocho meses anteriores al vencimiento.

El jurista destaca finalmente que el casero puede oponerse a dicha prórroga si necesita el inmueble para sí mismo o sus familiares. "Se puede ejecutar esta facultad aunque no se hubiera previsto expresamente en el contrato, siempre que se notifique con dos meses", concluye Tito.