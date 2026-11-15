Pedro Sánchez, 54 años: "Amo mi oficio. A los 15 años me encantaba el baloncesto, pero llevo mal las injusticias sociales"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez repasa los orígenes de su vocación política en el pódcast 'The Wild Project' de Jordi Wild. El presidente sitúa el inicio de su compromiso social a los 15 años tras tomar conciencia de que sus abuelos no sabían leer ni escribir. Sánchez defiende su continuidad tras ocho años en La Moncloa afirmando que ama su oficio y busca seguir cambiando las cosas. Las declaraciones se producen en plena campaña para las generales del 29-N y entre las investigaciones judiciales a su entorno.

Pedro Sánchez ha explicado el origen de su vocación política y los motivos que le llevan a querer continuar al frente del Gobierno, incluso tras ocho años en el Palacio de la Moncloa.

El presidente del Ejecutivo se sinceró durante su entrevista en el pódcast The Wild Project, donde recordó una etapa de su adolescencia que, según ha contado, marcó su manera de entender la política y su compromiso con la justicia social.

La conversación comenzó con una pregunta directa del presentador y youtuber Jordi Wild: por qué no da un paso al lado después de casi una década en el poder y si su decisión de continuar responde a una cuestión de ego o de servicio público.

En relación a su interés por la política, el candidato del PSOE fue claro: "Me surgió por allá por los 15 años". "Con 15, 16 años, a mí me encantaba el baloncesto, el deporte, pero me di cuenta de que mis abuelos no sabían leer ni escribir", aseguraba.

Una circunstancia familiar que, según ha reconocido, le hizo tomar conciencia de las desigualdades que habían condicionado a generaciones anteriores. En particular, Sánchez recordó la trayectoria de su abuelo paterno, que emigró a trabajar a Alemania durante la dictadura franquista.

Aquella realidad familiar tuvo un efecto determinante en que un joven Pedro Sánchez interpretase el mundo. "A mí eso me abrió una herida, no digo en términos negativos sino una herida de compromiso con la justicia social. Llevo muy mal las injusticias sociales", ha explicado.

El presidente considera que ese sentimiento es uno de los principales motores de su actividad política. En ese sentido, mencionó otros desafíos que le animan a seguir como la inteligencia artificial, la emergencia climática, la desigualdad o el acceso a la vivienda.

Por qué no deja la política

En relación a su interés de seguir en la política, Jordi Wild también le preguntó si se había planteado abandonar la primera línea para recuperar una vida más tranquila lejos del foco mediático.

Sánchez no ocultó que era algo se había planteado, pero insistió en que su balance personal se mantiene favorable.

"Amo mi oficio", ha reconocido. El presidente ha explicado que cada día, cuando regresa a casa, hace una valoración de las experiencias negativas y positivas que le ha dejado su responsabilidad al frente del Ejecutivo.

"Hay cosas duras que nos han pasado como sociedad, que me han pasado también a mí como político y también como persona", ha admitido. Sin embargo, considera que las satisfacciones siguen pesando más que las dificultades.

Asimismo, Sánchez quiso matizar que esas experiencias positivas no las relacionaba con los privilegios de su cargo sino "con la posibilidad de cambiar cosas, de hacer".

Sus declaraciones llegan en plena campaña de las elecciones generales del 29-N, a las que concurre como candidato socialista para intentar revalidar la Presidencia del Gobierno.

Mientras tanto, la corrupción salpica a su entorno político y familiar, desde el Caso Koldo con José Luis Ábalos a las Cloacas del PSOE con Santos Cerdán y Leire Díaz.

Sánchez arrastra una serie de controversias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, así como con las recientes informaciones sobre su chófer durante las primarias socialistas de 2017.