Paloma, 46 años, fontanera: "Mi segundo mes trabajando salí de ahí con 4.000 euros, hay trabajo de sobra"

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LO ESENCIAL Las claves Paloma, una madrileña de 46 años, cambió su trayectoria en el sector textil para dedicarse a la fontanería tras intentar reformar por su cuenta una vivienda en ruinas. Tras formarse y realizar prácticas, comenzó a trabajar para empresas de seguros, logrando ingresar 4.000 euros en su segundo mes debido a la alta demanda y la escasez de profesionales. Destaca las ventajas de su profesión y la rentabilidad del sector, además de visibilizar el reto de romper prejuicios al ser mujer en un oficio tradicionalmente masculinizado.

Paloma es originaria de Madrid y dio un cambio rotundo a su trayectoria laboral al pasar del sector textil a la fontanería. Su primer contacto con el oficio fue hace cuatro años, a raíz de adquirir una vivienda en ruinas en Segovia.

La madrileña tenía el objetivo de restaurar la vivienda ella misma, lo que la motivó a formarse mediante un curso de la Comunidad de Madrid y a realizar sus primeras prácticas técnicas.

Así, contó en el podcast Sector Oficios cómo ha sido este último año trabajando activamente en el sector de reparaciones del hogar para compañías de seguros.

De textil a fontanería

"Vengo del textil y no tenía absolutamente nada que ver con esto", comenzó presentándose la fontanera, explicando que su vinculación con este oficio nace de haber querido reformar una vivienda en ruinas, como fue explicado anteriormente.

Cuando terminó sus prácticas y comenzó a trabajar, la contrataron en una empresa de seguros, donde se encuentra actualmente: "Que una empresa te coja para trabajar como mujer sin haber sido fontanera ha sido una oportunidad bestial, yo lo que quería era aprender", especificó.

La fontanera desveló que "creo que en los seguros es donde más se aprende". A pesar de que se ha encontrado con situaciones desagradables, señaló que está contenta donde está.

Cuando llama un cliente, según Paloma, tienen dos horas para "llegar, hacer la visita, reparar y volver; siempre vamos con la lengua fuera". Sin embargo, si el cliente no está en casa en esas dos horas, "vuelvo otro día".

A pesar de haber encontrado su pasión, la madrileña señaló que también se ha encontrado con otra cosa: "Cuando entro, el choque es: 'yo había pedido un fontanero', y les digo: 'pues le ha tocado una fontanera'; al principio les sale que no quieren que estés ahí, pero cuando me ven trabajar, alucinan".

Quitando el mal trago que supone encontrarse con situaciones como aquella, la fontanera expuso que por lo menos ella tiene ventajas físicas que le permiten entrar en cualquier recoveco o "donde a lo mejor un tío grandote no puede entrar".

Paloma, 46 años, fontanera: "Mi segundo mes trabajando salí de ahí con 4.000 euros, hay trabajo de sobra"

La fontanera además destacó que su sector es bastante rentable, principalmente por la falta de mano de obra: "Mi segundo mes trabajando en seguros salí de ahí con 4.000 euros sin experiencia, pero hay trabajo de sobra".

Lo cierto es que la escasez de profesionales en este sector, al final, ha hecho que los trabajos estén bien remunerados con motivo de la alta demanda.

Así, el caso de Paloma no solo supone un ejemplo de un cambio radical de trayectoria, sino también de que es posible encontrar una pasión en un lugar desconocido como lo era la fontanería para ella. Por ello, anima a los demás a atreverse a explorar.