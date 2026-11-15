La jubilación de Wyoming tras 45 años cotizados: pensión de 3.359 € y un incentivo de 81.700 € brutos por demora

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming se jubila a los 71 años tras más de 45 años cotizados y dos décadas al frente de El Intermedio en La Sexta. Percibirá la pensión pública máxima, estimada en unos 3.359 euros mensuales repartidos en 14 pagas (alrededor de 47.000 euros brutos al año). Recibirá un pago único de unos 81.700 euros brutos como incentivo de la Seguridad Social por retrasar seis años su edad de jubilación. El humorista complementará sus ingresos con su patrimonio inmobiliario, compuesto por 20 viviendas en Madrid y su residencia en Arturo Soria.

Si hablamos de José Miguel Monzón Navarro, es muy probable que ni siquiera sepamos a quién nos referimos. La cosa cambia cuando le llamamos por su sobrenombre, El Gran Wyoming.

Tras dos décadas ininterrumpidas dirigiendo El Intermedio, el presentador, médico y humorista —entre otras cosas — ha anunciado su jubilación a los 71 años. Así, Wyoming pondrá punto y final a su carrera profesional en La Sexta, habiendo superado la edad ordinaria de jubilación.

Por eso mismo, percibirá un incentivo al haber cotizado seis años más de lo que prevé la ley. ¿Cuánto ingresará por haber trabajado más años de los necesarios? Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha calculado la cantidad aproximada.

La pensión de Wyoming

Según expone Muñoz a través de su canal de YouTube, el mítico presentador de La Sexta habrá conseguido la pensión pública más alta. En su cálculo, ha tenido en cuenta una carrera laboral estimada de unos 45 años cotizados.

En 2026, la cuantía se sitúa en 3.359 euros mensuales repartidos en 14 pagas. "Al año son nada más y nada menos que unos 47.000 euros brutos", detalla el funcionario.

"Con esa carrera de cotización se podría haber jubilado a los 65 años; sin embargo ha seguido trabajando y cotizando hasta los 71 años, y eso en la Seguridad Social tiene premio", afirma Muñoz.

En este sentido, Wyoming percibirá un incentivo por haber demorado su jubilación durante cerca de seis años. "Utilizando las cuantías de referencia en 2026, podría corresponderle una cantidad aproximadamente de 81.700 euros", apunta el empleado público.

Además, Muñoz destaca que esta suma se ingresa "de golpe" junto a su primera pensión. "Eso sí, hay que aclarar que estamos hablando de una cantidad antes de impuestos", aclara.

"Desde luego no es un mal premio por haber seguido trabajando después de tantos años haciéndonos reír", concluye el funcionario.

Propietario de 20 viviendas

Aunque la Seguridad Social recompense con creces a El Gran Wyoming por su cotización, estos pagos no serán los únicos de los que gozará. Y es que el humorista cuenta con un patrimonio inmobiliario imponente de 20 viviendas, principalmente pisos de menos de 100 m² en Madrid.

De hecho, su residencia habitual es un chalet de 350 metros cuadrados en la zona de Arturo Soria, valorado en alrededor de un millón de euros.

Ante las críticas por esta acumulación de viviendas, Wyoming defiende que invierte su dinero libremente porque no es un cargo público y asegura no deber nada a Hacienda.

Además, reconoce irónicamente que, debido a su posición de "potentado", las medidas regulatorias sobre vivienda impulsadas por la izquierda terminan perjudicándole.