David Bustamante: "Trabajé de albañil hasta los 19 años, ahora los jóvenes no quieren hacer estas cosas, pero era una salida"

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LO ESENCIAL Las claves David Bustamante ha recordado su etapa como albañil desde los 14 hasta los 19 años, antes de dar el salto a la fama tras su paso por 'Operación Triunfo' en 2001. El cantante señala que la construcción era una salida laboral en su época y afirma que actualmente los jóvenes rechazan dedicarse a este oficio. Bustamante califica aquellos años de trabajo con su padre como su "mili", reconociendo que se trataba de una labor física muy dura pero que le sirvió de escuela de vida. Sus declaraciones coinciden con un problema crítico en el sector de la construcción, que necesita unos 700.000 trabajadores ante la falta de relevo generacional y el envejecimiento de las plantillas.

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la música española, David Bustamante pasó cinco años trabajando en la construcción junto a su padre.

El cantante, que alcanzó la popularidad en 2001 gracias a su participación en Operación Triunfo, ha recordado aquella etapa de su vida en una entrevista con El País, donde habló de sus primeros trabajos y de cómo ha cambiado el sector desde entonces.

Preguntado por si todavía sabría levantar un tabique, el artista respondió que sí. "Sin ningún problema", aseguró. "Los materiales han cambiado, pero eso no se olvida. Trabajé de albañil desde los 14 a los 19, que empecé mi carrera en Operación Triunfo".

Bustamante aprovechó para comparar las oportunidades laborales de su juventud con las que encuentran ahora las nuevas generaciones. "Ahora los jóvenes no quieren hacer esas cosas, pero en mi época era una salida", ha señalado.

Su padre tenía una pequeña empresa de construcción con siete trabajadores y consiguió mantener a sus tres hijos gracias a ese negocio.

Trabajando como albañil

El cantante recuerda que era un oficio con el que podían ganarse bien la vida, aunque reconoce que las condiciones no eran sencillas: "Es un trabajo duro y no siempre bien pagado". De hecho, ha descrito las exigencias físicas de aquellos años como una auténtica escuela de vida.

"Se pasa frío, calor, duelen las manos y la espalda. Esa fue mi mili", ha recordado. Trabajaba con su padre y entregaba en casa el dinero que cobraba, mientras se reservaba la paga del fin de semana para sus gastos personales.

Cuando le preguntaron cuánto dinero manejaba entonces, Bustamante recuperó una cifra que reflejaba las diferencias entre aquella época y la actualidad: "Mil duros, cuidado: 5.000 pesetas. Ahora, con 30 euros, no vas a ningún sitio, pero entonces con eso eras capitán general".

Su trayectoria cambió cuando decidió presentarse a la primera edición de Operación Triunfo.

En 2001, el programa de TVE se convirtió en un fenómeno televisivo y catapultó a la fama a varios de sus participantes, entre ellos Bustamante, que quedó en tercera posición.

Desde entonces, el artista ha desarrollado una extensa carrera musical, con numerosos discos, giras y apariciones en televisión. Sin embargo, su etapa como albañil sigue formando parte de su historia personal y de su recuerdo.

Asimismo, las palabras de Bustamante llegan en un momento en el que el sector de la construcción atraviesa un importante problema de falta de mano de obra cualificada.

España necesita levantar nuevas viviendas y afrontar numerosas reformas, pero las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales capaces de cubrir los puestos disponibles.

El envejecimiento de las plantillas es uno de los principales factores. Más del 65% de los albañiles supera los 45 años, mientras que apenas alrededor del 5% tiene menos de 30.

A ello se suma la pérdida de formación práctica que sufrió el sector después de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando muchas empresas dejaron de incorporar aprendices.

La consecuencia es una falta de relevo generacional que ya repercute en los plazos y los costes de las obras.

La patronal calcula que serán necesarios unos 700.000 trabajadores adicionales durante los próximos años para cubrir las jubilaciones y responder a la demanda de construcción.