Rafael Gómez, mecánico de trenes: "Cobramos 1.100 € por 40 horas, haciendo el mismo trabajo que hacía antes Renfe"

Un mecánico en un taller de reparación de locomotoras. Imagen de archivo IStock

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LO ESENCIAL Las claves Rafael G3mez, mec1nico de una contratista de Renfe, denuncia cobrar 1.100 euros al mes por 40 horas semanales realizando las mismas tareas que los antiguos oficiales de la empresa p3blica. El trabajador achaca esta precariedad laboral e insoportable a la externalizaci3n del servicio y critica la falta de d1as de asuntos propios y de personal en plantilla. Seg1n el convenio de Renfe, un operario en plantilla cobra entre 23.670 y 28.468 euros brutos al a1o, lo que evidencia la brecha salarial con las subcontratas. Las denuncias sobre las condiciones del sector cobran relevancia tras los graves accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, donde la labor de mantenimiento es clave.

Los trabajadores ferroviarios han estado en el ojo público prácticamente todo el 2026. Desde los accidentes de Adamuz y Urda, que han cobrado en total 115 vidas, el mundo de los trenes ha estado bajo examen.

Sin embargo, un año antes de que ocurriera todo, en 2025, algunos de estos trabajadores ya comenzaban a hablar sobre las condiciones laborales a las que tenían que enfrentarse.

Así, lo contó Rafael Gómez, operario ferroviario de una empresa adjudicataria del servicio de revisión de mercancías para Renfe, cuando fue entrevistado por ElDiario.es en una protesta en el año 2025 en Córdoba donde reveló las condiciones laborales del sector.

Una "precariedad insoportable"

Gómez no dudó en sentenciar que estos trabajadores están siendo sometidos a una situación de "precariedad insoportable", algo que, según él, es consecuencia de la externalización de su servicio, que solo ha servido para el beneficio de la empresa, sin tener en cuenta a los empleados.

"Estamos cobrando 1.100 euros por 40 horas semanales, haciendo el mismo trabajo que antes realizaban oficiales de Renfe", denunció el trabajador, que explicó que la plantilla lleva más de cinco años negociando con su empresa para conseguir mejorar estas condiciones salariales y laborales.

Además de esto, reclamó que "no tenemos ni un día de asuntos propios, no podemos ponernos enfermos sin que eso nos cueste parte de nuestras vacaciones, no se puede seguir así".

Es importante tener en cuenta que los operarios ferroviarios son trabajadores especializados encargados de construir, revisar, reparar y mantener en buen estado los coches de pasajeros y los vagones de mercancías de un tren. La mayoría son mecánicos o técnicos con formación en electromecánica.

Vías de tren. Imagen de archivo IStock

El trabajador enfatizó que, en los cinco años que llevan tratando de negociar una mejora salarial, la respuesta de la empresa siempre ha sido que "no pueden subirnos los sueldos porque entonces no llegarían al precio que exige Renfe".

Otra de las exigencias de los operarios a su empresa era contar con más trabajadores, concretamente 30, ya que únicamente con los 22 que hay en plantilla no eran suficientes para sacar adelante el trabajo diario.

¿Cuánto cobra un operario?

Según lo expuesto en las tablas salariales de 2026 del Grupo Renfe, un operario de mantenimiento y fabricación de trenes cobra entre 23.670,96 y 28.468,32 euros brutos fijos al año, dependiendo de la categoría profesional y formación.

Además, existen varios complementos que pueden aumentar su sueldo, como la nocturnidad, trabajar los fines de semana y festivos, asistencia técnica, jornada irregular o brigada de socorro.

Lo cierto es que, aunque Renfe cuenta con sus propios operarios, también ha ido externalizando ciertas funciones a empresas privadas que, a su vez, a los trabajadores públicos les ha reducido su carga laboral. Esta subcontratación forma parte del modelo de mantenimiento de Renfe.

Sin embargo, como bien expuso Rafael Gómez, existe una diferencia salarial entre los trabajadores de Renfe y los operarios de empresas externas que, en ocasiones, aprovechan para mantener a estos empleados en condiciones precarias.

Teniendo en cuenta las tragedias ferroviarias presentes en Toledo y Córdoba, el papel de los operarios ferroviarios es fundamental ya que son quienes realizan tareas de mantenimiento en la vía y comprueban el material ferroviario para evitar accidentes.