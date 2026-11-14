Pepe Álvarez, sobre su infancia: “En mi familia íbamos justos. Desde los doce años trabajé en la gasolinera del pueblo”

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LO ESENCIAL Las claves Pepe Álvarez recuerda su infancia humilde en una aldea de Asturias junto a sus cinco hermanos y cómo su familia llegaba muy justa a fin de mes. Empezó a trabajar a los 12 años en una gasolinera para cubrir gastos y evitar el trabajo en el campo, laborando más tarde como camarero en Avilés y Oviedo. Con 19 años se trasladó a Barcelona para trabajar en la Maquinista Terrestre y Marítima, momento en el que también se afilió a UGT. Tras ocupar diversos cargos dentro del sindicato, asumió la secretaría general de UGT en 2016 y actualmente cumple su tercer y último mandato.

Uno de los protagonistas de la última huelga general celebrada el pasado 11 de noviembre ha sido Pepe Álvarez. El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), que lleva diez años en el cargo, no ha dudado en afirmar en diferentes entrevistas que su familia “era pobre” y que iban “justos”.

Nacido en Belmonte de Miranda (Asturias) el 20 de marzo de 1956, así recordaba su infancia en una entrevista concedida a El Independiente: “Yo vengo de una aldea de Asturias, de un núcleo pequeño, de unas veinte casas y de una familia de seis hermanos”.

A la escuela iba a un pueblo cercano. Pero hubo un accidente que le hizo cambiar de colegio: “Estalló un polvorín y nos repartieron por otras escuelas”.

Trabajar en el campo

Uno de los hechos que recuerda con más cariño, tal y como recordó en Catalunya Radio, fue que “en nuestra casa, que éramos bastante pobres, siempre se detenían todos los pobres que pasaban pidiendo, o se quedaban en la casa a dormir”.

Dada su situación, y ya desde la escuela, al terminar las clases se iba a trabajar al campo. “Al cumplir los 12 años, los fines de semana “iba a trabajar en la gasolinera del pueblo. Ahí trabajé, básicamente para cubrir gastos porque en mi familia, con seis hijos, íbamos justos”.

Curioso que, en la cadena de radio, ratificara que en la estación de servicio fue “muy feliz porque me ahorraban ir al campo, que no me gustaba demasiado”. Luego trabajó de camarero en Avilés y Oviedo.

¿Qué recuerdos tiene de sus padres? Su padre murió cuando Pepe Álvarez tenía 17 años. Un hombre trabajador y “de izquierdas”. Trabajaba “de mano de obra, en un sitio y en otro”.

Y su madre trabajaba en casa. “Casa no significa dentro de casa, sino en la explotación familiar que tenían ambos, que era muy pequeña”.

Más tarde, comenzó los estudios de Formación Profesional en Noreña. Y ya en 1975, como dice en su blog, “me traslado a Barcelona y comienzo a trabajar en la empresa Maquinista Terrestre y Marítima, actualmente Alstom”. Tenía 19 años.

Fue ese mismo año cuando se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT). Tres años después fue elegido secretario de Acción Sindical y miembro del comité de empresa.

Tras pasar por diferentes puestos, llegó a la secretaría general en el 42 Congreso Federal celebrado en Madrid del 9 al 12 de marzo de 2016. En marzo de 2024 fue elegido por tercera vez. Es su último mandato.