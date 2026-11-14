Pedro Sánchez, en la entrevista de Jordi Wild: "Vamos a invertir 19.000 millones de euros en el mantenimiento de los trenes"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia en el pódcast 'The Wild Project' una inversión de 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria. El presidente defiende que el sistema ferroviario español es uno de los más seguros y sostenibles de Europa, aunque admite fallos graves tras los recientes accidentes en la alta velocidad. Sánchez justifica la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes como un ejercicio acertado de responsabilidad política tras los siniestros registrados. El Ejecutivo atribuye el incremento de averías y retrasos a los trabajos de modernización con el servicio abierto y a la mayor tensión operativa por la liberalización del sector.

Durante su intervención en The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild, Pedro Sánchez ha abordado la situación que atraviesa la red ferroviaria en España. Pese a las incidencias registradas en los últimos meses, el presidente defendió la seguridad estructural del sistema y su papel en el territorio nacional.

El líder socialista quiso transmitir tranquilidad a los usuarios que hacen uso del tren a diario. "El sistema ferroviario en nuestro país es seguro; hemos sufrido averías complejas, pero seguimos teniendo una de las redes más fiables y sostenibles de toda Europa", señaló.

Sánchez reconoció el desgaste provocado por las múltiples actuaciones técnicas sobre las vías: "La modernización se ha realizado manteniendo el servicio abierto y el derecho a la movilidad de la ciudadanía, y eso inevitablemente ha provocado más averías y retrasos que debemos corregir con urgencia".

Para solucionar las deficiencias, el presidente anunció un plan de 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para el mantenimiento y la seguridad de los trenes y las vías. Una inyección económica concebida para renovar instalaciones críticas, sustituir catenarias y modernizar la flota de convoyes.

El Ejecutivo admitió que la magnitud de los recientes siniestros exigía asumir responsabilidades políticas al máximo nivel: "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de estas características en la alta velocidad; es evidente que se cometieron fallos graves y debemos ser completamente autocríticos".

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, durante el acto electoral que los socialistas han celebrado este viernes en el frontón Labrit de Pamplona. EFE

En este sentido, justificó la salida de Óscar Puente al frente del ministerio de Transportes como un ejercicio de coherencia institucional: "Óscar tomó la decisión de dar un paso a un lado y creo sinceramente que fue acertada; vino a mi despacho y me dijo que debía dimitir por responsabilidad", confesó.

Sánchez contextualizó la difícil gestión de las incidencias bajo un escenario de alta demanda tras la liberalización del sector. El incremento constante de frecuencias y nuevos operadores privados ha tensionado la capacidad operativa de las infraestructuras, obligando a duplicar los turnos y a reformar las brigadas de mantenimiento preventivo.

Sostenibilidad

La entrevista a Pedro Sánchez visibiliza el momento decisivo que atraviesa el ferrocarril en España, inmerso en una profunda transformación. El compromiso inversor anunciado busca garantizar que la renovación del material y la modernización de los trazados devuelvan la puntualidad y la confianza a los viajeros.

Consolidar la alta velocidad y la red de cercanías exigirá ejecutar los recursos asignados sin mermar la seguridad en la circulación diaria. Para el líder del Ejecutivo, asegurar un transporte fiable y asequible es imprescindible para sostener la cohesión social y avanzar en los objetivos climáticos fijados para los próximos años.