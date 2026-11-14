Latif, frutero: "Necesitas como mínimo 50.000 € para abrir; si no has trabajado años como ayudante, cierras en dos meses"

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LO ESENCIAL Las claves Latif, un frutero de Vallecas, calcula que abrir una frutería requiere una inversión inicial de entre 50.000 y 70.000 euros para licencias, vehículo y género. Advierte de que los novatos sin experiencia corren el riesgo de cerrar en dos meses si no trabajan previamente varios años como ayudantes para conocer el negocio. La rutina implica jornadas agotadoras desde las 4:30 de la mañana, esfuerzo físico cargando cajas de más de 20 kilos y la constante gestión de mermas, especialmente en verano. Pese a las dificultades del producto fresco, asegura que la frutería tradicional es rentable si se gestiona con rigor, prudencia financiera y constancia.

Latif regenta su propia frutería en el distrito madrileño de Vallecas. Tras años de dedicación tras el mostrador, el comerciante de origen bangladesí analiza las exigencias financieras y logísticas que implica mantener abierto un establecimiento de barrio dedicado al producto fresco.

Para abrir un negocio con garantías, el frutero calcula que se requiere un desembolso inicial de entre 50.000 y 70.000 euros. Esta cifra abarca la adecuación del local, licencias, la compra de una furgoneta y la adquisición del género necesario para arrancar con la actividad comercial.

El empresario enfatiza la necesidad de contar con rodaje profesional en el sector. Latif advierte contra la precipitación de los emprendedores más novatos: "Un joven con dinero ahorrado no puede invertir si no conoce el trabajo; primero hay que estar dos o tres años de ayudante y luego abrir".

La rutina diaria exige una intensa carga horaria que comienza a las cuatro y media de la mañana. Varios días a la semana, el comerciante acude a Mercamadrid para seleccionar el género durante tres horas, abriendo posteriormente las puertas de su tienda desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche.

A la exigencia laboral se suma un notable esfuerzo físico que afecta a la salud de los trabajadores. El frutero recuerda que la manipulación de mercancía resulta constante e intensa: "Las cajas de fruta pesan 22 kilos y los sacos de yuca o batata 25; es un trabajo muy duro para la espalda".

La exigencia estival

La gestión de mermas constituye uno de los mayores quebraderos de cabeza para el sector. Durante el verano, las altas temperaturas aceleran el deterioro de las piezas más perecederas, obligando a desechar género e incrementando las pérdidas financieras si no se calcula con precisión.

En el plano personal y ético, la elección de este tipo de comercio responde también a su religión. El propietario explica la orientación de su catálogo comercial: "Al ser musulmán, decidí no vender bebidas alcohólicas ni cerveza en el local; me centro únicamente en fruta, verdura y alimentos básicos".

A pesar de los retos de los productos perecederos, el comerciante defiende la rentabilidad de la frutería tradicional si se gestiona con rigor. La clave radica en controlar los costes fijos, negociar bien las compras en origen y mantener una clientela fiel mediante una atención cercana y producto de calidad.

Con una década de experiencia a sus espaldas, Latif asegura que la constancia y la prudencia financiera garantizan la supervivencia del comercio. Su testimonio demuestra que la formación técnica y la resistencia física son indispensables para consolidar un negocio sostenible frente a la competencia de los supermercados.