El diputado de Vox José María Figaredo, durante su entrevista en EL ESPAÑOL. Reportaje fotográfico: Sara Fernández / Vídeo: Mónica Mollá.

José María Figaredo (Vox), sobre la vivienda: "Los trabajadores no pueden vivir; los precios crecen y la oferta ha bajado un 50%"

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LO ESENCIAL Las claves José María Figaredo (Vox) denuncia en el Congreso que los sueldos estancados y los récords en compra y alquiler impiden a los trabajadores acceder a una vivienda. El portavoz adjunto de Vox afirma que la oferta de alquiler residencial se ha reducido un 50% debido a las medidas restrictivas y a la falta de seguridad jurídica para los propietarios. Figaredo propone una liberalización del mercado mediante la liberación masiva de suelo no protegido para acelerar y abaratar la construcción de inmuebles. El grupo parlamentario plantea eliminar impuestos como el IVA, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de la primera residencia.

José María Figaredo analizó la situación habitacional española en una intervención parlamentaria en el Congreso. El diputado y portavoz adjunto de Vox denunció que el acceso a un techo se ha convertido en una barrera insalvable para miles de familias trabajadoras y jóvenes.

Para ilustrar el deterioro del mercado inmobiliario, el parlamentario alertó sobre la asfixia que sufren las rentas medias: "Los trabajadores honrados ya no pueden vivir; los sueldos permanecen estancados mientras el coste del alquiler y la compra baten récords históricos". Una realidad que, a su juicio, dinamita cualquier ahorro.

El político responsabilizó de este escenario al intervencionismo estatal y a las regularizaciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda. Según Figaredo, las medidas restrictivas aprobadas en la última legislatura han desestabilizado las relaciones contractuales, perjudicando a los inquilinos vulnerables y a los pequeños propietarios.

Figaredo señaló el efecto perjudicial de los límites en los precios en su diagnóstico sobre el alquiler: "La oferta se ha reducido un 50% en el mercado residencial porque nadie quiere arrendar sin garantías jurídicas". Una retirada masiva de inmuebles que agrava la situación actual.

El diputado incidió en que la legislación vigente penaliza al arrendador frente al problema de la inquiokupacion: "El Gobierno trata al propietario como si fuera un enemigo, provocando que prefiera cerrar su piso o destinarlo al alquiler turístico". Este clima de incertidumbre legal acelera el colapso del alquiler tradicional.

Como alternativa prioritaria, Figaredo planteó liberalizar el mercado mediante un plan integral de choque. El dirigente de Vox defendió la reclasificación del suelo disponible que no cuente con protección medioambiental: "Hay que liberar suelo para construir masivamente y abaratar el coste final de las obras", señala.

El portavoz político también reclamó una reducción fiscal en todas las fases del proceso de edificación y compraventa. Su propuesta contempla suprimir el IVA, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la primera residencia, aliviando la carga tributaria que las administraciones recaudan.

Vivienda asequible

La intervención de José María Figaredo resume la confrontación ideológica que existe en torno a la vivienda en España. Frente a los modelos de intervención de rentas y topes obligatorios, su discurso sitúa la seguridad de la propiedad y el alivio de impuestos como pilares esenciales para reactivar la inversión privada.

El político concluyó advirtiendo sobre el aumento de la precariedad si se persiste en las políticas intervencionistas. Para Vox, recuperar el derecho constitucional a una vivienda asequible exige devolver la confianza a los arrendadores y eliminar las trabas burocráticas que paralizan la construcción de nuevos hogares.