Eugenio, maquinista jubilado: "Pedimos más seguridad y personal, trabajé más de 40 años y no hay relevo"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Eugenio, maquinista jubilado tras más de 40 años, defiende la fiabilidad del ferrocarril como el transporte más seguro, ecológico y sostenible. Aclara que las convocatorias de huelga no buscan mejoras salariales, sino inversiones reales en seguridad y en el aumento de personal. Denuncia una brecha generacional de entre 20 y 30 años en las plantillas por la falta de un relevo progresivo y planificado entre veteranos y nuevos conductores. Advierte de que la modernización tecnológica de las vías debe ir acompañada del adecuado dimensionamiento y formación de los recursos humanos.

Eugenio, maquinista ferroviario retirado tras más de cuatro décadas en España, analizó en Más Vale Tarde la situación operativa de los trenes. Pese al clima de preocupación ciudadana por los accidentes de Adamuz y Urda, el profesional defendió la fiabilidad del sistema frente a otros medios de transporte.

Para disipar temores, el conductor quiso hablar de su propia rutina: "Yo hoy he venido en tren y ahora después, cuando termine, me iré en tren; sigo creyendo en el ferrocarril porque es el transporte más seguro, ecológico y sostenible para sustituir a la carretera", explica.

El maquinista contextualizó los incidentes dentro de las series históricas para evitar alarmismos: "Llevamos 34 años y ha habido dos accidentes, por eso la prioridad absoluta debe ser siempre la seguridad", señala. Una valoración con la que reclamó serenidad sin descuidar los estándares de la infraestructura ferroviaria.

El veterano incidió en los motivos que han llevado a las organizaciones sindicales a convocar huelgas en España. Lejos de perseguir reivindicaciones salariales, las movilizaciones buscan frenar el deterioro operativo: "Reivindican inversiones reales en seguridad y en personal para garantizar un funcionamiento digno".

La advertencia más contundente del maquinista se centró en la gestión de las jubilaciones dentro de las operadoras estatales. Eugenio denunció la falta de una transición entre los veteranos y los recién incorporados, una carencia formativa que dificulta la asimilación de la experiencia acumulada a pie de vía.

El profesional resumió con precisión el vacío que afrontan las cabinas: "Nos hemos jubilado todos y hay un salto de 20 y hasta 30 años", apunta. Esta diferencia de edad evidencia la ausencia de perfiles intermedios con la veteranía necesaria para asumir el relevo de forma progresiva.

Esta situación tensiona la operativa diaria de una red que ha multiplicado sus frecuencias y destinos en los últimos años. Sin suficientes maquinistas experimentados para tutorizar, el sistema ferroviario afronta el desafío de mantener sus rigurosos estándares sin sobrecargar a unas plantillas en formación.

Momento clave

La entrevista de Eugenio visibiliza las tensiones internas que atraviesa la red ferroviaria en un momento decisivo de modernización y alta demanda. Su testimonio evidencia que la renovación tecnológica de las vías es ineficaz si no va acompañada del adecuado dimensionamiento de los recursos humanos disponibles.

Afrontar el salto generacional exige planificar convocatorias públicas y programas formativos sólidos que preserven el saber de los maquinistas. Para garantizar que el tren conserve su condición de columna vertebral dentro del transporte público español será necesario dotar de presupuesto en seguridad y mantenimiento al sector.