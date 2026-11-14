Entró en vigor: los mayores de 65 años con pensión no contributiva pueden pedir una ayuda al alquiler de 525 € al año

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LO ESENCIAL Las claves Los pensionistas con una pensión no contributiva de jubilación o invalidez que vivan de alquiler pueden solicitar un pago único anual de 525 euros. La ayuda no se concede de oficio, por lo que el beneficiario debe tramitar la solicitud expresamente ante el IMSERSO o la comunidad autónoma correspondiente. Entre los requisitos principales destacan no poseer una vivienda en propiedad, ser titular del contrato de arrendamiento y no ser familiar del arrendador hasta el segundo grado. Solo se concederá una ayuda por vivienda si en ella conviven varios beneficiarios de una pensión no contributiva.

Los pensionistas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y viven de alquiler tienen derecho a cobrar un pago único anual de 525 euros.

Esta ayuda, gestionada por el IMSERSO y las comunidades autónomas, busca hacer frente a la inflación inmobiliaria, pero exige el cumplimiento de unos estrictos requisitos legales.

¿El más relevante? La prestación no se abona de oficio, es decir, que el jubilado tiene que solicitarla expresamente. La consolidación de la última reforma del sistema de pensiones blindó el poder adquisitivo de las rentas más bajas.

Quién se queda fuera

Uno de los puntos cruciales para conseguir este dinero reside en el casero. El Real Decreto 1191/2012 establece una línea roja innegociable para evitar fraudes: el inquilino no puede ser familiar del dueño de la vivienda.

Por tanto, no habrá cheque de 525 euros si existe relación conyugal, de pareja de hecho o de parentesco (por consanguinidad o afinidad) hasta el segundo grado.

Los requisitos legales

Para que la administración apruebe el ingreso de los 525 euros en la cuenta bancaria del pensionista, la normativa exige que se prueben estos requisitos:

Carecer de vivienda propia : El solicitante no puede ser propietario ni titular de un derecho real de uso (usufructo) de ningún inmueble.

: El solicitante no puede ser propietario ni titular de un derecho real de uso (usufructo) de ningún inmueble. Contrato en regla : Debe figurar como titular formal del contrato de arrendamiento de su residencia habitual, formalizado conforme a la Ley 29/1994 , de Arrendamientos Urbanos (LAU) .

: Debe figurar como titular formal del contrato de arrendamiento de su residencia habitual, formalizado conforme a la , . Titular único por vivienda: Si en el mismo piso conviven dos o más personas que cobran una pensión no contributiva, la Seguridad Social aclara que solo tendrá derecho al plus quien figure como titular del contrato. Si ambos están en el papel, el dinero se adjudica a uno solo o se prorratea, dependiendo de las bases de la convocatoria autonómica.

Cómo y dónde pedir el dinero

Los pensionistas que cumplan con estas condiciones tendrán que dar el primer paso. Al no ser un proceso automático, la solicitud debe registrarse formalmente ante el IMSERSO o a través de las consejerías de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas.

Se trata de un trámite burocrático sencillo que garantiza medio millar de euros extra para cuadrar las cuentas del año.

Tal y como establece el Real Decreto-ley 2/2023, las pensiones no contributivas están en subidas progresivas para reducir la pobreza.

En este 2026, la cuantía básica se sitúa en torno a los 8.803,20 euros anuales (unos 628,80 euros al mes). A esta cifra, miles de beneficiarios pueden sumar ahora el cheque extra del alquiler.