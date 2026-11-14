Christiana, alcaldesa de un pueblo de 22 habitantes: "Buscamos que venga gente para que este lugar no desaparezca"

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LO ESENCIAL Las claves Christiana Schaffenberg, exdirectora de colegio alemana de 70 años, ejerce como alcaldesa voluntaria y sin sueldo en La Cierva, un pueblo de Cuenca con apenas 22 habitantes. Para frenar la despoblación, asume labores de mantenimiento, ha recuperado el autobús escolar para atraer familias jóvenes y fomenta la integración de nuevos residentes. La regidora critica la burocracia autonómica y la falta de inversión pública para impulsar el turismo y el desarrollo local en la España rural. A punto de concluir sus tres años de mandato, Schaffenberg sopesa volver a presentarse a las elecciones para asegurar que el municipio no desaparezca.

Christiana Schaffenberg, exdirectora de colegio alemana de 70 años, se ha puesto al frente de La Cierva, un municipio de apenas 22 habitantes. En un reportaje del canal DW Español, repasa su labor voluntaria para evitar el abandono definitivo de esta pequeña localidad rural.

A 230 kilómetros de Madrid, el pueblo ha pasado de superar los 400 vecinos a rozar la extinción. Sin cobrar sueldo, la alcaldesa asume la reparación de la red de agua, la recogida de basuras y el mantenimiento de las infraestructuras para mantener con vida los servicios básicos.

La regidora explica que su vocación responde al profundo afecto que siente por el entorno natural y la comunidad vecinal. Ante la constante pérdida de vecinos, Christiana resume el propósito de su gestión: "Lo hago para mantenerlo vivo, para que siga siendo un lugar donde merezca la pena vivir".

Entre las iniciativas más destacadas figura la recuperación del autobús escolar, clave para fijar población joven. Gracias a esta gestión, personas como Jorleni, una madre hondureña de 32 años que regenta el único bar del municipio, ha podido escolarizar a su hijo sin asumir costes desorbitados de comedor ni transporte.

Pese a las oportunidades laborales que ofrece el campo, reconoce la dificultad de atraer a familias urbanas acostumbradas al consumo continuo. "Aquí hay oportunidades, pero la gente prefiere la ciudad, donde el supermercado está cerca y abre hasta las diez", señala Schaffenberg sobre este choque cultural.

La falta de inversión pública y la burocracia autonómica complican la ejecución de proyectos turísticos o de desarrollo local. La alcaldesa lamenta la escasa respuesta institucional recibida hasta la fecha: "Tengo claro que España no conseguirá financiar el turismo como me gustaría, y eso que pido ayuda en todas partes".

Concurriendo bajo las siglas del Partido Popular, pero con una visión pragmática y abierta, defiende la integración de nuevos vecinos independientemente de su origen. "No le debo favores a nadie y es bueno contar con gente de fuera; necesitamos recién llegados para sobrevivir", valora Christiana.

Futuro de La Cierva

Su trayectoria en la enseñanza guía su estilo de gobierno, priorizando el diálogo frente a la polarización política. Para Schaffenberg, la gestión municipal requiere empatía y flexibilidad con el fin de resolver los problemas cotidianos sin generar divisiones ni disputas ideológicas dentro del pueblo.

La alcaldesa, a punto de concluir su mandato de tres años, sopesa volver a presentarse en las próximas elecciones. Su experiencia en La Cierva no solo demuestra que es la candidata ideal, sino que la entrega personal y el dinamismo exterior son fundamentales para frenar la extinción de la España rural más amenazada.