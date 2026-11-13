Santiago, 63 años, jubilado: "Me jubilé con 47 años cotizados a los 61 y ahora me penalizan la pensión con un 24 %"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Menchero denuncia una penalización permanente del 24 % en su pensión tras acceder a la jubilación anticipada involuntaria a los 61 años, a pesar de haber cotizado durante 47 años a la Seguridad Social. Como portavoz de Asjubi40, critica que personas con carreras laboralmente más cortas reciban el mismo porcentaje de pensión que los trabajadores que superan cuatro décadas de aportaciones al sistema. La asociación Asjubi40 exige la eliminación de los coeficientes reductores para los cerca de 900.000 pensionistas que han cotizado al menos 40 años. A pesar de que las reclamaciones llegaron al Congreso de los Diputados, las iniciativas parlamentarias decayeron por la convocatoria electoral y la normativa actual se mantiene vigente.

Empezó a trabajar cuando apenas tenía 14 años y, después de una vida entera cotizando a la Seguridad Social, esperaba que su jubilación estuviera a la altura de todo ese esfuerzo.

Sin embargo, Santiago Menchero, que abandonó el mercado laboral a los 61 años tras acumular 47 años cotizados, se encontró con una reducción permanente. Su caso refleja una de las reivindicaciones de los trabajadores que han desarrollado carreras laborales largas.

"Me jubilé a los 61 con 47 años cotizados. Me penalizan la pensión con un 24 %", aseguraba Santiago, portavoz de Asjubi40, en el canal 24 horas. Esta asociación agrupa a personas que reclaman la eliminación de los coeficientes reductores para quienes han cotizado durante cuatro décadas o más.

Su salida del mercado laboral no fue una decisión tomada libremente para disfrutar antes del retiro. Después de ser despedido, permaneció entre ocho y diez meses en situación de desempleo hasta que pudo acceder a la jubilación anticipada involuntaria.

Aunque había acumulado 47 años de cotizaciones, la Seguridad Social aplicó una reducción sobre la cuantía de su prestación por haberse retirado antes de alcanzar la edad ordinaria.

Jubilación anticipada

La penalización que denuncia es especialmente significativa porque no desaparece cuando el trabajador cumple la edad legal de jubilación. Se trata de un recorte permanente que afecta a la cantidad que percibe cada mes durante el resto de su vida.

En su caso, Santiago considera injusto que una persona con una trayectoria laboral tan extensa tenga que asumir una reducción similar a la de otros trabajadores que han cotizado durante muchos menos años.

"Hay personas que han cotizado 26 años y reciben el mismo porcentaje que yo, el 76%", sostiene. Su crítica se dirige a un sistema que, a su juicio, no reconoce suficientemente el esfuerzo de quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes y acumularon décadas de aportaciones.

La normativa española contempla dos modalidades principales de jubilación anticipada: la voluntaria y la involuntaria.

La primera permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria, mientras que la segunda puede hacerlo hasta cuatro años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre ellos figuran un periodo mínimo de cotización y, en determinados supuestos de jubilación involuntaria, haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses.

En ambas modalidades se aplican coeficientes reductores que varían en función del tiempo de adelanto, los años cotizados y las circunstancias de cada trabajador.

El problema que plantea Asjubi40 es que estas reducciones también afectan a personas que han superado ampliamente los 40 años de cotización, pese a que consideran que ya han contribuido durante tiempo suficiente al sistema.

La asociación calcula que alrededor de 900.000 pensionistas podrían encontrarse afectados por esta situación. Por ello, reclama que se eliminen las penalizaciones para quienes acrediten al menos 40 años cotizados, independientemente de que hayan tenido que abandonar su empleo antes de alcanzar la edad ordinaria.

Los representantes del colectivo también ponen el foco en las diferencias con determinados funcionarios acogidos al régimen de clases pasivas, que pueden acceder a la jubilación a partir de los 60 años cuando cumplen los requisitos de servicio exigidos.

Una comparación que, para Santiago, evidencia la desigualdad que sufren algunos trabajadores del régimen general.

La reivindicación ha llegado al Congreso, pero las iniciativas que se encontraban en tramitación decayeron tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral.

Por ahora, por tanto, los coeficientes reductores siguen vigentes y miles de jubilados continúan reclamando una reforma que tenga en cuenta toda una vida de trabajo.