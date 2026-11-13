Relevo generacional y créditos de carbono: los proyectos que han ganado la tercera edición de los Premios Big Good
La III edición de los Premios Big Good de McDonald’s galardona a ‘Ordeñando el futuro’ y ‘Cultiva Carbono’ por su impulso al relevo generacional y la sostenibilidad ambiental, respectivamente.
El campo español demuestra cada vez que tiene ocasión que está muy vivo. Es un entorno dinámico y tenaz que ha anticipado algunos de los desafíos a los que también se enfrentan los entornos urbanos: la despoblación, la sostenibilidad, la sequía o los usos de la última tecnología, por ejemplo, ya han sido motivo de debate en el sector primario.
Reconocer este esfuerzo y las iniciativas que impulsan la innovación en la agricultura y la ganadería es, precisamente, una de las premisas con las que McDonald’s puso en marcha en 2024 los Premios Big Good.
Ahora, su tercera edición consagra como ganadores en sus dos categorías —Innovación Social e Innovación Ambiental— a los proyectos ‘Ordeñando el futuro’ y ‘Cultiva Carbono’.
Ambas iniciativas han recibido, además, una dotación de 20.000 euros cada una para invertir en su desarrollo sostenible o el conjunto del campo español.
Soluciones a los retos del mundo rural
La ceremonia de entrega de premios contó, entre otros, con Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación.
Durante su intervención, recordó la importancia de “escuchar a quienes trabajan cada día en sus pueblos” para dar respuesta a esos retos de la vida cotidiana del medio rural que visibilizan también estos galardones.
Además, García Bernal quiso “discutir” una imagen recurrente a la hora de hablar del entorno rural: “todavía hay quien se imagina a la gente de nuestros pueblos con una azada o un rastrillo, como si la agricultura española se hubiese quedado detenida en las fotografías de nuestros abuelos”.
Frente a esta visión que algunos quieren mantener, a su juicio, “os invito a entrar en una explotación ganadera que utiliza collares GPS para localizar animales o a conocer a las mujeres que están recuperando cultivos tradicionales mientras trabajan con herramientas de inteligencia artificial. Estas cosas son fascinantes y son reales”.
“Todavía hoy nos sorprende encontrar esas tecnologías en nuestro mundo rural. Y lo voy a decir muy claro: me gustaría que dejáramos de sorprendernos, porque esa sorpresa dice bastante más de los prejuicios con los que seguimos mirando al campo que de la realidad de nuestra agricultura y nuestra ganadería”.
Premio Big Good en Innovación Social: ‘Ordeñando el futuro’
Los Premios Big Good de McDonald’s buscan reconocer esta apuesta por la tecnología, que es parte fundamental de las propuestas ganadoras en ambas categorías. En la de Innovación Social, el proyecto ganador ha sido ‘Ordeñando el futuro’, una iniciativa impulsada por COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) en colaboración con Cruz Roja y ganaderos asociados.
Esta propuesta aborda uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el sector lácteo: el relevo generacional. Y lo hace mediante la formación y contratación de jóvenes migrantes de Mali y Senegal.
“Estamos obsesionados con poner en valor el trabajo de los ganaderos y ganaderas que se levantan cada mañana”, expresaba el representante de ‘Ordeñando el futuro’, Emilio de León.
“Lo que más nos llena de ilusión es poder darles una oportunidad a personas que están en zonas muy desfavorecidas. Nos llena unir estas dos necesidades: la de dar una oportunidad a estos chicos e integrarlos laboralmente en nuestros pueblos frente a la falta de mano de obra”.
Premio Big Good en Innovación Ambiental: ‘Cultiva Carbono’
En la categoría de Innovación Ambiental, el galardón recayó en ‘Cultiva Carbono’, un proyecto de agricultura sostenible y mitigación del cambio climático presentado por Rural Innovation Hub - El Valenciano.
Durante su discurso de agradecimiento, los representantes del proyecto defendieron su trabajo y el ejemplo que supone el hecho de que la sostenibilidad debe ser social, ambiental y económica para mostrar “cómo un manejo sostenible en la explotación permite que sea una ventaja para toda la comunidad de la zona”.
El objetivo de ‘Cultiva Carbono’ es la restauración del suelo y la gestión circular mediante cubiertas vegetales, márgenes de biodiversidad, riego con suministro 100% fotovoltaico y la disminución de emisiones en la fertilización con microorganismos, además de la instauración de elementos de refugio para fauna.
Este ecosistema de medidas sostenibles se desarrolla en una finca de 140 hectáreas que se ha convertido en la primera del mundo en registrar un proyecto de créditos de carbono para el cultivo del olivar.
Más de 100 candidaturas
Esta tercera edición de los Premios Big Good consolida el papel que estos galardones han alcanzado en el ecosistema agrario español, como demuestra la cantidad de las candidaturas que se han recibido durante estos años (por encima del centenar) y por la calidad de las mismas.
Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo en España de McDonald’s y presidenta del Consejo Asesor que falla los premios, manifestó el orgullo que supone para la compañía que “esta idea compartida sea una realidad plenamente consolidada y esté dando muy buenos frutos”.
Además, Cabral expresó su “convicción de que el futuro del campo pasa necesariamente por la innovación, la sostenibilidad y, cómo no, por la inclusión”.
“Que estos premios celebren hoy su tercera edición”, añadió, “demuestra que hemos construido un verdadero punto de encuentro entre instituciones, empresas y emprendedores. Un escaparate muy necesario para dar visibilidad a quienes están transformando el territorio con valentía, con compromiso y con mucha visión de futuro”.
2026, Año Internacional de la Agricultora
Los Premios Big Good, además, han venido reconociendo iniciativas con las mujeres como protagonistas en todas sus ediciones. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación aprovechó para destacar durante su intervención cómo, precisamente, esta III edición de los galardones coincide con lo que Naciones Unidas ha destacado como Año Internacional de la Agricultora.
García Bernal celebró que el rol de la mujer en el campo esté virando hacia “agricultoras que investigan, que dirigen empresas, que están enseñando a otras mujeres a utilizar herramientas digitales. Porque lo que tenemos claro es que un campo con mujeres es un país con futuro”. “Mujeres y jóvenes son claves en el futuro de nuestro país y de nuestro sector”, concluyó.
Esta tercera edición ya permite mirar al pasado reciente para hacer un balance de la iniciativa. Hasta la fecha se han presentado a concurso hasta un centenar de proyectos que han sido sometidos a juicio por parte del Consejo Asesor de Big Good, “un panel multidisciplinar integrado por referentes del ámbito agrario, académico e institucional y bajo la presidencia de Paloma Cabral”, cita la compañía.
El consejo lo conforman Juan Ignacio de Antonio Senovilla (ALAS), Margarita Rico (Universidad de Valladolid), Manuel Láinez (Fundación Cajamar), Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura; Pilar Ayuso, ex directora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España y ex eurodiputada; y Alfonso Cobaleda, productor de carne de vacuno.