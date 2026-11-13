Relevo generacional y créditos de carbono: los proyectos que han ganado la tercera edición de los Premios Big Good

El campo español demuestra cada vez que tiene ocasión que está muy vivo. Es un entorno dinámico y tenaz que ha anticipado algunos de los desafíos a los que también se enfrentan los entornos urbanos: la despoblación, la sostenibilidad, la sequía o los usos de la última tecnología, por ejemplo, ya han sido motivo de debate en el sector primario.

Reconocer este esfuerzo y las iniciativas que impulsan la innovación en la agricultura y la ganadería es, precisamente, una de las premisas con las que McDonald’s puso en marcha en 2024 los Premios Big Good.

Ahora, su tercera edición consagra como ganadores en sus dos categorías —Innovación Social e Innovación Ambiental— a los proyectos ‘Ordeñando el futuro’ y ‘Cultiva Carbono’.

Ambas iniciativas han recibido, además, una dotación de 20.000 euros cada una para invertir en su desarrollo sostenible o el conjunto del campo español.