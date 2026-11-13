Pedro Sánchez, en la entrevista con Jordi Wild, sobre los trenes: "Pese a las dificultades, el sistema en España es seguro"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez defiende la seguridad del sistema ferroviario español en el pódcast 'The Wild Project' tras los accidentes de alta velocidad en Adamuz y Urda. El Gobierno anuncia una inversión de 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para el mantenimiento y la seguridad de las vías. Se implementarán auditorías en la línea Madrid-Sevilla y nuevos protocolos como el sistema de doble firma inspirado en la aviación comercial para reducir el error humano. Sánchez respalda la labor de los trabajadores ferroviarios y considera acertada la dimisión de Óscar Puente tras comparecer en el Congreso y aprobar las indemnizaciones.

Pedro Sánchez ha defendido con firmeza la integridad de la red de transporte en España. Durante su intervención en el pódcast The Wild Project de Jordi Wild, el líder del Ejecutivo abordó la inquietud social generada por los últimos siniestros ferroviarios en Adamuz y Urda.

El mandatario admitió la gravedad del escenario actual, pero rechazó calificar el servicio como deficiente de manera estructural. Sánchez reconoció ante los micrófonos que existen problemas reales: "No es asumible para un país como España el sufrir dos accidentes de estas características en la alta velocidad", asegura.

Pese a ese diagnóstico, el dirigente político quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios habituales. Argumentó que la modernización de los trazados ha coincidido con un incremento histórico de viajeros y una rebaja sustancial de los billetes, lo que ha provocado tensiones operativas en la circulación cotidiana.

El jefe del Ejecutivo analizó el malestar diario por los retrasos y las incidencias técnicas. Sánchez explicó que las obras de modernización en los trazados han obligado a mantener el servicio simultáneamente, lo que ha derivado en fallos y averías imprevistas que han afectado a miles de pasajeros.

Para atajar estas deficiencias, el líder socialista detalló el paquete de medidas aprobado recientemente. Entre los compromisos adquiridos, destacó la auditoría extraordinaria sobre la línea Madrid-Sevilla, mejoras en los tiempos de descanso de los controladores de Atocha y una partida plurianual clave para la infraestructura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Al exponer el calendario económico para los próximos ejercicios, el presidente concretó el esfuerzo presupuestario estatal: "Tenemos un compromiso de 2026 a 2030 que en función de los criterios técnicos que nos han dicho vamos a invertir 19.000 millones de euros en el mantenimiento y la seguridad de las vías ferroviarias".

Sánchez también planteó incorporar protocolos procedentes de la aviación comercial, tal y como el sistema de doble firma para decisiones de mando críticas, con el fin de reducir al mínimo el margen de fallo humano cuando caigan los sistemas operativos automatizados.

La salida de Óscar Puente

El presidente abordó la dimisión de Óscar Puente al frente del ministerio. Consideró acertada su renuncia tras comparecer ante el Congreso y aprobar las indemnizaciones a las víctimas, diferenciando su gestión de las crisis asumidas por gobiernos de signo contrario.

Paralelamente, el líder del PSOE rechazó señalar a los trabajadores ferroviarios y respaldó su labor pública. "Son los que sostienen el servicio público, por tanto, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera ayudamos, en este caso a los controladores, a reducir ese margen de error", concluyó.