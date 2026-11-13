Estrella, 30 años: "No volví a España después de 7 años por el nivel económico, sino por la calidad de vida"

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LO ESENCIAL Las claves Estrella, profesora madrileña de 30 años, regresó a España tras residir siete años en Londres, donde fue para aprender inglés y ejercer su vocación en el ámbito educativo. A nivel económico contaba con un mejor poder adquisitivo en Londres, pero decidió volver por la calidad de vida, el clima y las costumbres sociales de Madrid. Al regresar sufrió un 'choque cultural inverso' y profesional, al pasar de un trabajo fijo a estar de interina y tener que empezar de cero. Tras dos años de readaptación y tras prepararse para las oposiciones, asegura sentirse de nuevo feliz y en el lugar donde quiere estar.

Estrella es profesora, no porque alguien le haya dicho que eso es lo que debía hacer, sino porque siempre supo que era lo suyo: "Era mi auténtica vocación, algo con lo que nací", explicó a EL ESPAÑOL su vocación sin explicación.

A medida que fue avanzando en la carrera, descubrió que los idiomas y las nuevas culturas eran algo que le atraía, además de que "con todos los colegios bilingües que había en Madrid saber inglés iba a ser fundamental para ser maestra y necesitaba mejorar mi nivel de inglés".

Tras siete años, Estrella decidió abandonar Londres y regresar a Madrid, donde se encontró con un choque de realidad: "Me di cuenta de que todo había cambiado, incluso yo misma", expresó que tras tantos años fuera se sentía como una extranjera en su propio país.

El choque cultural inverso

La idea original de la profesora era estar un año en Londres; sin embargo, al estar allí, sintió una necesidad de descubrir cómo funcionaba el sistema educativo y vivirlo en primera persona, con lo cual "luché mucho por conseguir diferentes trabajos relacionados con la educación y, la verdad, aprendí mucho profesionalmente".

Pasaron los años y, cuando pasó la marca de los seis años, descubrió que "ya sentía que había cumplido todos los objetivos que me había propuesto, incluso había conseguido mucho más", expresó.

A este sentimiento se sumó el deseo de ejercer su profesión en su propio país. Sobre todo, tuvo en cuenta que para trabajar en un colegio público debía hacer una oposición, por lo que "quería volver a una edad relativamente joven para empezar el proceso".

Ya de regreso, Estrella confesó que "fue realmente difícil para mí", no solo por el cambio de lugar sino también porque se le juntaron algunas situaciones personales.

"Cuando te acostumbras a vivir en otro país, sobre todo en una etapa que considero importante, entre los 20 y los 30 años, y durante muchos años, empiezas a desarrollar un estilo de vida, unas costumbres, un entorno social y una manera de vivir que luego, al volver a España, te das cuenta de que es muy diferente", señaló.

La sensación general de la profesora era que "todo había cambiado", tanto en su entorno como en ella misma, lo cual, en un principio, la hizo sentir bastante sola. Además, la vuelta a España supuso empezar de cero a nivel profesional también, pasando de un trabajo fijo en Londres a estar de interina en Madrid.

"En general, perdí un poco toda la independencia o la vida adulta que había construido en Londres; volver a Madrid fue empezar de cero", resumió la maestra, añadiendo que esta sensación de soledad y de, en cierto sentido, no encajar fue algo que se prolongó durante un año.

Es importante acotar por qué decidió regresar a España, ya que, teniendo en cuenta que "comparando los sueldos y el coste de vida en Londres y en Madrid, vivía mejor en Londres que en Madrid".

"Es verdad que en Londres todo vale más caro, pero, si lo comparas con Madrid, el precio del alquiler es bastante similar y el sueldo en Madrid es mucho menor que el de Londres", comparó la profesora.

Con esto, dejó claro que los motivos de su regreso no son económicos sino climáticos: "En relación con el sueldo y lo que gastaba, mi nivel económico era mejor en Londres; sin embargo, la calidad de vida en España, en cuanto al tiempo, el sol y las terrazas, eso sí que no se puede comparar, porque Madrid gana por goleada".

Sus siete años en Londres fueron un periodo de aprendizaje único para la joven profesora, que consiguió hacerse un hueco en Londres, un lugar donde no hablan su idioma y tienen "costumbres diferentes y maneras diferentes de hacer todo".

Este esfuerzo, soledad y madurez que la llevaron a conseguir estar cómoda en un ambiente tan desconocido es el motivo por el que, aun así, lo recomienda, ya que "si volviera al pasado, lo volvería a hacer sin duda".

"Cuando llevas años en otro país, tú sola tienes que solucionarte todo, sin ayuda de nadie, y, sinceramente, una experiencia tan intensa no es para todo el mundo", reflexionó la profesora.

Entender este último punto ayuda a comprender por qué el regreso resulta tan complicado: es como abandonar algo que ha sido creado por sus propias manos y esfuerzo, lo que además supone un "crecimiento personal y profesional" ejemplar.

A pesar de la dificultad que ha supuesto volver a asentarse en España, esto, a su vez, la obligó a "hacerse un hueco de nuevo en mi país natal", saliendo de su zona de confort y permitiéndose conocer a gente nueva hasta, dos años después, tener la certeza de que "estoy exactamente donde quiero estar, por fin hoy puedo decir que estoy feliz".