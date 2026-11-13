Alberto Núñez Feijóo, 65 años, sobre la vivienda: "Quiero crear 500.000 puestos de trabajo y bajar el precio de los alquileres"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo propone construir un millón de viviendas para generar 500.000 empleos y abaratar los alquileres. El plan del PP busca utilizar suelo público para comercializar inmuebles a precios un 30% inferiores a los del mercado. Plantea una rebaja del 60% en el IVA e Impuesto de Transmisiones para menores de 40 años y avales de hasta el 100% de la compra. Promete una Ley del Suelo para conceder licencias en 90 días, además de leyes antiocupación en sus primeros 100 días de Gobierno.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la precampaña electoral. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha situado la construcción de un millón de viviendas en el centro de su propuesta para afrontar el problema y en caso de ganar en la próxima legislatura.

El dirigente popular vincula este objetivo con la creación de empleo y la reducción de los precios. "Construyendo un millón de viviendas vamos a conseguir 500.000 empleos y eso va a mover la economía, va a abaratar el precio de la vivienda y eso va a bajar el precio de los alquileres", aseguró.

Feijóo realizó estas declaraciones el pasado 23 de octubre en la Cadena SER, concretamente en el programa de Aimar Bretos, Hoy por Hoy. En la entrevista defendió que el aumento de la oferta permitiría facilitar el acceso a una vivienda, tanto para quienes buscan comprar como para quienes necesitan alquilar.

El plan del PP contempla recurrir al suelo público disponible para impulsar la construcción. Según Feijóo, la intención es que las viviendas puedan comercializarse a precios un 30% inferiores a los del mercado. La propuesta busca reducir el peso del coste del suelo en el precio final.

El líder popular también anunció medidas fiscales dirigidas a los menores de 40 años que quieran comprar una vivienda. Su propuesta incluye rebajar un 60% el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA, además de aplazar el pago de la parte restante mientras se abona la hipoteca.

Ley del Suelo

En ese mismo paquete, Feijóo planteó completar el aval hasta el 100% para facilitar la compra a quienes no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada. El objetivo es reducir las barreras económicas que dificultan acceder a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

El presidente del PP también situó la agilización administrativa entre las prioridades de un eventual Gobierno. Se comprometió a impulsar una Ley del Suelo que obligue a los ayuntamientos a conceder las licencias urbanísticas en un plazo de 90 días, con la intención de reducir los trámites que retrasan nuevos proyectos.

El político también aseguró que aprobaría una Ley Antiocupación y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal durante los primeros 100 días de mandato. Estas iniciativas formarían parte del paquete legislativo con el que pretende modificar las condiciones que imposibilitan el aumento de la oferta de viviendas.

Las propuestas forman parte de la respuesta que Alberto Núñez Feijóo plantea ante la crisis residencial, que calificó como la mayor crisis social generada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente popular defendió dinamizar la economía construyendo más viviendas, así como crear empleo y aliviar los precios de compra y alquiler.