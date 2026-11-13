Un albañil sufre una crisis cardíaca en un hotel pagado por la empresa y la justicia dicta que no es accidente laboral

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LO ESENCIAL Las claves La justicia rechaza considerar como accidente laboral la crisis cardíaca que sufrió un albañil a las cinco de la mañana en un hotel pagado por su empresa. El trabajador solicitó el reconocimiento de baja laboral alegando el desplazamiento y jornadas anteriores de hasta 12 horas y media. El tribunal desestimó la demanda al no quedar acreditado un vínculo directo entre el trabajo en la obra y el episodio sufrido durante el descanso. La presencia de antecedentes médicos como hipertensión y la doctrina del Supremo sobre accidentes en misión determinaron su calificación como enfermedad común.

Cinco de la mañana. Un albañil siente un dolor en el pecho mientras descansa en el hotel que le paga la empresa (estaba desplazado fuera de su domicilio habitual). Su jornada de trabajo llegaba a ser de hasta 12 horas y media.

Superada la dolencia, pide que se reconozca su baja como accidente de trabajo. “El tribunal no encontró pruebas que relacionaran el trabajo con la dolencia”, afirma Francisco Trujillo, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I de Castellón.

Y añade: “La incapacidad temporal (IT) se inició por enfermedad común. El expediente de determinación de contingencia mantuvo esa calificación y el trabajador acudió al juzgado”.

Demanda

El albañil demandó al INSS, a la TGSS, a FREMAP y a la empresa para que la baja se reconociera como derivada de accidente de trabajo.

“La cuestión era si el desplazamiento y las jornadas anteriores de hasta 12 horas y media permitían atribuir al trabajo una crisis que comenzó durante el descanso”, prosigue el profesor.

El artículo 156.1 de la Ley General de la Seguridad Social considera accidente de trabajo la lesión sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo. Y, en su apartado tercero, presume el origen laboral de las lesiones producidas en tiempo y lugar de trabajo.

“Esa presunción facilita la prueba cuando la dolencia aparece durante la prestación de servicios, pero no se extiende a todas las horas que una persona pasa fuera de casa por orden de la empresa”, sostiene Trujillo.

Y añade: “La doctrina del Tribunal Supremo sobre el accidente en misión obliga a examinar qué hacía el trabajador cuando sufrió la lesión. El alojamiento forma parte de las condiciones del desplazamiento, aunque descansar en la habitación del hotel no equivale, por sí mismo, a estar trabajando”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal ya descartó la presunción de laboralidad en un caso de ictus sufrido durante el descanso en un hotel, sin circunstancias que permitieran vincularlo con la actividad profesional.

“En este caso, el Tribunal tomó en consideración las jornadas que había aportado. Sin embargo, no consideró probado que desencadenaran la crisis cardíaca ni apreció otra circunstancia acreditada que conectara el episodio con la obra”, prosigue el profesor.

En la valoración también figuraron la hipertensión y la dislipemia para las que recibía tratamiento. La existencia de esos antecedentes no convierte automáticamente una dolencia en común; lo decisivo en esta resolución fue que no quedó acreditado el vínculo laboral.

“La sentencia del Tribunal de Instancia de Bilbao 2182/2206, de 23/07/2026, desestimó la demanda y mantuvo la baja como enfermedad común. El trabajador estaba en Navarra por razón de su empleo y el hotel lo pagaba la empresa. Esos hechos situaban allí el episodio, pero no bastaron para establecer su causa”, concluye Francisco Trujillo.