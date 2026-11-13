Ada Colau responde a Jordi Wild sobre la vivienda: "Hay que expropiar pisos vacíos, pasarlos de fondos al parque público"

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau propone en el podcast 'The Wild Project' expropiar pisos vacíos en manos de bancos y fondos de inversión para incorporarlos al parque público de alquiler social. La exalcaldesa precisa que la expropiación se realizaría pagando un precio justo por debajo del valor de mercado y defendió bajar los precios prohibiendo la especulación. Plantea fijar un impuesto del 10% del valor del inmueble a grandes tenedores que mantengan pisos vacíos o impongan precios abusivos, considerando gran propietario a quien tenga más de tres viviendas. Colau defiende combinar la regulación del mercado del alquiler y los incentivos a pequeños propietarios con la construcción a largo plazo de más parque público.

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau, defendió en The Wild Project intervenir el mercado inmobiliario, reducir los alquileres y recuperar viviendas en manos de grandes fondos de inversión para destinarlas al alquiler social.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, especialmente para los jóvenes y las familias que destinan buena parte de sus ingresos a pagar el alquiler. Un debate que también planteó Jordi Wild en su podcast, durante la entrevista.

Colau puso sobre la mesa una medida bastante llamativa: expropiar viviendas vacías en manos de grandes fondos de inversión para incorporarlas al parque público. La candidata considera que la solución no pasa por una única medida.

Aunque reconoce que España necesita construir mucho más parque público de vivienda, advierte de que levantar nuevas promociones toma años y no puede resolver por sí solo la emergencia actual.

Por ello, apuesta también por regular el mercado del alquiler y conseguir que los precios bajen para adaptarse a los salarios.

"El objetivo es bajar los precios de la vivienda para vivir y prácticamente prohibir la especulación", ha resumido. En este sentido, diferencia entre los pequeños propietarios y grandes inversores.

Así, para ella, las administraciones deben ofrecer incentivos para que los propietarios alquilen a precios asequibles, mientras que los grandes tenedores asumen mayores obligaciones.

La expropiación de viviendas

Una de sus propuestas más contundentes afecta a los fondos internacionales que acumulan viviendas en España. Colau defiende recuperar esos inmuebles para destinarlos al parque público y al alquiler social, especialmente cuando permanecen vacíos o forman parte de operaciones especulativas.

"Hay que recuperarlas y pasarlas al parque público, expropiarlas pagando, o sea no quiere decir gratis, expropiarlas", ha explicado durante la conversación con Jordi Wild. "Expropiar quiere decir pagar, pero un precio justo por debajo del de mercado".

La expropiación es la herramienta legal que permite al Estado adquirir bienes privados por interés general, compensando siempre al propietario con una "correspondiente indemnización".

En España, esta figura se apoya en el artículo 33.3 de la Constitución, que garantiza que nadie será privado de sus bienes sin una causa justificada, una indemnización y pleno respaldo legal.

A su vez, la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y su reglamento regulan paso a paso este procedimiento, estableciendo cómo se tasa el valor real del bien y las garantías que protegen al afectado.

Durante la entrevista, Colau justificó su planteamiento recordando la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona durante su etapa al frente del consistorio, cuando se aplicó el mecanismo de tanteo y retracto.

Esta normativa permitía al Ayuntamiento adquirir edificios cuando salían a la venta, con un precio fijado mediante tasación, para incorporarlos al patrimonio público.

"Creo que una de las principales medidas que se pueden hacer para evitar la ocupación es expropiar los pisos vacíos que tienen bancos y fondos de inversión", indicaba Colau.

Asimismo, la exalcaldesa también planteó establecer un impuesto del 10% del valor de la vivienda para los grandes propietarios que mantengan inmuebles vacíos o impongan precios abusivos.

Además, ha defendido que a partir de la cuarta vivienda una persona deje de considerarse pequeño propietario en el marco de su propuesta legislativa.

Colau cerró su argumento con una crítica al modelo inmobiliario de las últimas décadas: "La especulación nos ha llevado a la ruina generalizada y de lo que se trata es de bajar precios".