Pedro Sánchez, 54 años, sobre su patrimonio: "Gano 5.500 € netos al mes como presidente del Gobierno, no me quejo"

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LO ESENCIAL Las claves El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalla en una entrevista que cobra 5.500 euros netos al mes y posee dos viviendas en Madrid. Sánchez revela que se dedica media hora diaria a la meditación por las mañanas para relativizar la presión mediática y el ritmo de la Moncloa. Explica que la decisión de adelantar las elecciones generales se gestó durante una comida familiar con sus padres y su esposa, Begoña Gómez. En clave de humor, afirma que le gustaría cenar con Trump y Milei porque le "gusta el peligro", y defiende que el feminismo es la causa transformadora del siglo.

Pedro Sánchez acudió al plató del pódcast de Keep It Cutre para mantener una conversación más distendida sobre su día a día. Durante la charla, el presidente abordó su rutina doméstica, la percepción pública de su figura y la gestión de la presión mediática en la Moncloa.

Al ser preguntado por su estilo de vida tras años en la jefatura del Ejecutivo, Sánchez prefirió detallar sus hábitos personales centrados en el ejercicio físico. "A mí me gusta mucho la bici, el deporte, así que algún capricho me doy", reconoce el líder socialista entre sus aficiones.

A sus 54 años, con dos hijas y una dilatada trayectoria, el dirigente recalcó que la jefatura del Estado no debe alterar la identidad personal. Para el presidente, la responsabilidad institucional es estricta: "En democracia ser presidente es un honor, pero es coyuntural y no un cargo para siempre", señala.

Para sobrellevar el ritmo frenético de la agenda pública, Sánchez también reveló su rutina de salud mental antes de iniciar la jornada. "Me dedico media hora al día a la meditación por la mañana y me ayuda mucho a relativizar las cosas", expresa. Tener hábitos le sirve de ayuda para escapar de su jornada habitual.

Esta búsqueda de tranquilidad influye en las decisiones políticas de mayor calado. El presidente compartió que la decisión de adelantar las elecciones generales se gestó durante una comida dominical junto a sus padres y su esposa Begoña Gómez, quienes le aconsejaron someter su gestión a la ciudadanía.

En el plano personal, admitió que el desgaste de la actividad pública afecta con especial intensidad a sus progenitores. Pese a las críticas recibidas, prefirió abordar los ataques con serenidad: "Seré un perro, pero no tengo amo, porque el perro es el mejor amigo del hombre", sostuvo durante la charla.

Pedro Sánchez es titular de dos viviendas en Madrid, además de tener un salario bruto de 95.943 euros. Más allá de sus 5.500 euros netos al mes como presidente del Gobierno, prefiere recordar su visión social: "Ser de izquierdas no es luchar contra los ricos, sino lograr que no exista pobreza".

Mensaje final

En el tramo final de la entrevista, las presentadoras le plantearon una serie de preguntas sobre la actualidad política y sus oponentes. Cuestionado sobre con quién preferiría compartir una cena entre líderes internacionales, contestó entre sonrisas y eludiendo la controversia: "Con Trump y Milei, que me gusta el peligro".

El presidente se dirigió finalmente al público joven para recalcar la importancia de defender la igualdad de oportunidades y los derechos sociales. Concluyó animando a informarse de manera rigurosa para participar en los procesos democráticos, destacando que el feminismo constituye la verdadera causa transformadora.