Pedro, 50 años, fontanero: "Con un trabajo de 1 o 2 horas puedes cobrar 1.000 €; hay gente que no lo acepta al ser medio sueldo"

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LO ESENCIAL Las claves La acusada falta de mano de obra joven en el sector de las reformas ha elevado considerablemente las tarifas y la valoración de la fontanería en España. Profesionales del sector como Pedro y Paloma destacan su alta rentabilidad económica, alcanzando ingresos de hasta 4.000 € al mes al poco tiempo de empezar. La elevada demanda provoca una sobrecarga constante de intervenciones que supera la capacidad de respuesta de los trabajadores autónomos. Los fontaneros veteranos piden superar los prejuicios sobre el trabajo manual y animan a la juventud a formarse ante la urgente necesidad de relevo generacional.

El sector de las reformas y los oficios tradicionales sufre una falta evidente de mano de obra joven en España. Las empresas y los clientes particulares buscan profesionales con desesperación para resolver averías e instalaciones. Esta escasez de especialistas ha elevado la valoración y el precio de los servicios técnicos.

Muchos ciudadanos desconocen las cifras reales que mueve actualmente la fontanería. Las tarifas por intervención técnica superan las retribuciones habituales de otros sectores laborales. Sin embargo, los prejuicios sobre el trabajo manual alejan todavía a las nuevas generaciones de estas profesiones.

En el canal de YouTube de Sector Oficios Podcast, Pedro repasa su temprana incorporación tras acumular décadas de experiencia: "Con 13 años me salí del colegio para trabajar con mi padre en la obra porque siempre tenía un dinerillo que mis amigos no tenían", afirma el fontanero de 50 años sobre sus inicios.

El aprendizaje técnico y la experiencia práctica justifican el coste de cada intervención. La intervención del especialista garantiza soluciones rápidas ante emergencias en viviendas y comunidades. Por tanto, el valor del conocimiento práctico se impone sobre el tiempo estricto dedicado a la reparación.

El volumen de trabajo supera de forma constante la capacidad de respuesta de los profesionales. La sobrecarga de avisos obliga a los autónomos a realizar jornadas interminables durante todo el año. "Hay trabajo de sobra, tuvimos que anular la luna de miel porque no podíamos parar de trabajar", confiesa Pedro.

Las oportunidades económicas del sector atraen también a perfiles procedentes de otros ámbitos laborales, demostrando la posibilidad de alcanzar ingresos elevados desde los primeros meses. Paloma, fontanera de 46 años reconvertida desde el sector textil, confirma el atractivo financiero de este trabajo.

"En mi segundo mes trabajando en seguros salí de ahí con 4.000 € y lo hice sin experiencia", destaca Paloma al recordar sus comienzos. Su testimonio respalda la rentabilidad de las profesiones manuales frente a la precariedad de otros sectores.

Relevo generacional

Renovar las plantillas es imprescindible para mantener los servicios básicos en la sociedad. Los veteranos del sector piden superar los estereotipos sobre la obra y animan a la juventud a formarse en especialidades técnicas. Casos como los de Pedro y Paloma demuestran que el relevo generacional en la obra es necesario.

"Chavales, empezad sin miedo que lo que necesitamos es que aprendáis; nosotros ya tenemos 50 años y nos encontramos cansados", concluye Pedro como llamamiento a los más jóvenes. El aprendizaje de un oficio garantiza estabilidad económica e independencia laboral en España.