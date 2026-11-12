Melania Calleja, arquitecta técnica autónoma. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Melania Calleja, arquitecta, sobre la vivienda: “No puedo entender que haya personas con 100 o 200 viviendas”

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LO ESENCIAL Las claves La arquitecta técnica Melania Calleja critica la acumulación de gran cantidad de inmuebles por parte de grandes fortunas y empresas, tachándolo de poco ético. Calleja señala que el principal problema de la vivienda en España no es la falta de construcción, sino la accesibilidad a las casas ya existentes y la subida descontrolada de precios. La experta aboga por apostar por la rehabilitación de inmuebles existentes frente a la edificación de nueva oferta. Destaca la polarización demográfica en España, donde grandes ciudades como Madrid y Barcelona acaparan población mientras los pueblos sufren despoblación y viviendas vacías.

La vivienda se está convirtiendo en uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos. Tanto es así, que se va a convertir en uno de los puntos clave de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Y no solo por el desahucio de Maricarmen y las posteriores acampadas en diferentes ciudades de España. Lo que más preocupa a los ciudadanos son los elevados precios tanto en la compra como en el alquiler.

“No puedo entender que haya personas con 50, 100 o 200 viviendas”, afirma Melania Calleja, arquitecta, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Derecho constitucional

Esta arquitecta técnica, que trabaja como autónoma, basa sus palabras en el hecho de que la vivienda “es un derecho constitucional. Si las grandes fortunas o empresas tienen tantos pisos, están complicando cualquier tipo de actuación”.

Con el panorama actual, Calleja considera que “no es normal ni ético que una persona pueda tener una calle entera de pisos y poner su precio”.

Más todavía si cabe “cuando hay gente, de mi edad, compartiendo vivienda con extraños porque no pueden pagar otra cosa”. La arquitecta tiene 39 años.

Melania Calleja, que además de ser arquitecta técnica, cuenta con una ingeniería de edificación, un máster en prevención de riesgos laborales, y es técnica en operaciones topográficas y urbanismo, tiene dos décadas de experiencia.

“El problema que tiene España con la vivienda es una escasez estructural de oferta asequible y una subida descontrolada de los precios”, asegura.

Y añade lo que denomina como “una polarización demográfica macrocéfala, en la que las grandes ciudades como Madrid o Barcelona acaparan cada vez más empresas y población”.

En contraposición, “los pueblos nos estamos quedando sin empresas, trabajo, gente y con viviendas cerradas”. Ella reside en la localidad vallisoletana de El Carpio.

“No pienso que el problema sea tanto de construcción de nuevas viviendas como de accesibilidad a las que ya están construidas”, indica.

Y concluye subrayando que lo que hay que intentar es que “las viviendas existentes sean accesibles y se apueste por su rehabilitación”.