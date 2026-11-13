Confirmado por la Seguridad Social: el Gran Wyoming cobrará un 24% más de pensión cada mes durante toda su vida

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming se retira de la televisión a los 71 años, seis años después de alcanzar la edad legal de jubilación. Al recurrir a la jubilación demorada, obtendrá un incremento permanente del 24% en su pensión mensual al aplicarse un 4% adicional por cada año cotizado tras la edad ordinaria. El presentador puede optar por cobrar un cheque de pago único a tanto alzado, estimado en unos 81.700 euros, o combinar este con un aumento en su nómina mensual. Dado su amplio historial de cotización, le correspondería la pensión máxima, fijada en 3.359 euros mensuales en 14 pagas para el año 2026.

José Miguel Monzón, conocido artísticamente como El Gran Wyoming, ha anunciado su retirada de los platós de televisión. Y lo va a hacer a la edad de 71 años, seis años después de la edad legal de jubilación.

¿Cuál va a ser su pensión tras alargar su vida laboral? Para responder, nada mejor que acudir a la Seguridad Social.

Así, la que se conoce como jubilación demorada trae consigo importantes ventajas económicas. Por ejemplo, se aplica un aumento del 4% por cada año cotizado y trabajado después de la edad ordinaria.

Incentivos

Volviendo al caso de El Gran Wyoming, al ser seis los años cotizados de más, se va a encontrar con un incremento del 24% en el importe mensual de su pensión. Algo que va a suceder de por vida.

También hay que tener en cuenta que, gracias al real decreto-ley 11/2024, a partir del segundo año se pueden sumar incentivos adicionales por periodos semestrales.

¿Cuáles son dichos incentivos? Hablamos de un 2% más por cada seis meses adicionales.

Otro punto a tener en cuenta es que, en lugar de este incremento, o de forma combinada con el mismo, el presentador de televisión puede optar porque le paguen una cantidad única al jubilarse. Es lo que se conoce como cantidad a tanto alzado.

Esa cuantía depende de los años cotizados y del tipo de pensión que le corresponda. Una cantidad que, según la Seguridad Social, puede oscilar entre los 4.800 euros y los 13.500 euros en función de los años demorados.

Una tercera opción que tiene sobre la mesa El Gran Wyoming es poder combinar ambas opciones. Es decir, un porcentaje de incremento en la pensión mensual junto con una reducción del pago único a tanto alzado.

En euros

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha hecho un ejercicio de matemáticas para saber más o menos de qué cantidades hablamos.

Así, en YouTube, ha indicado que el presentador de televisión, dada su extensa carrera profesional, puede tener unos 45 años cotizados. Es decir, que cobraría la pensión máxima que, en 2026, asciende a 3.359 euros mensuales en 14 pagas. O, lo que es lo mismo, unos 47.000 euros brutos al año.

Si volvemos al caso del pago único a tanto alzado, la cantidad que podría corresponderle “es de aproximadamente 81.700 euros además de su pensión mensual”.