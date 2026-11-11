Venden una casa rural de 746 m² con 10 habitaciones, piscina y finca rústica de 38.428 m² a tan solo 30 minutos de Madrid

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Se vende en Fuente el Saz del Jarama una casa rural de 746 m² y una finca rústica de 38.428 m² por 1,7 millones de euros, situada a 30 minutos de Madrid. El chalet principal cuenta con 10 habitaciones, 6 baños, piscina, gran jardín, sala de proyecciones en el semisótano y garaje cubierto. La propiedad incluye construcciones anexas alquiladas que generan rentabilidad, además de pozo propio, invernadero y un estanque artificial. La vivienda destaca por su seguridad al estar construida sobre una plataforma antisísmica y contar con un sistema de drenaje contra inundaciones.

En Madrid y sus alrededores todavía existen rincones con verdaderas joyas inmobiliarias. Si buscas escapar del bullicio urbano sin renunciar a nada, esta casa rural en Fuente el Saz del Jarama es una gran opción.

Según un anuncio publicado en Idealista, el inmueble está situado a una media hora de Madrid y se encuentra en una parcela de 38.428 metros cuadrados. La propiedad garantiza una total tranquilidad y comodidad gracias a su entorno natural y equipamiento.

Prueba de ello es el gran jardín y la piscina con la que cuenta. Además, la casa de 746 m² goza de trastero, terraza y garaje, así como de 10 habitaciones. Y para evitar esperas molestas, el chalet está equipado con 6 baños distribuidos en sus tres plantas.

¿Cuánto vale la casa rural?

Esta finca rústica está puesta a la venta en Idealista por un precio de 1.700.000 euros. Además, el terreno cuenta con diversas construcciones anexas ya alquiladas, de modo que representa una gran oportunidad financiera para generar rentabilidad.

Una vez avanzamos hacia el corazón del complejo, encontramos un recinto privado delimitado perimetralmente. Este consta de 8.245 metros cuadrados con un paseo exterior y una explanada llana custodiada por árboles centenarios.

Unos metros más adelante hay un pozo con agua propia, varios gallineros y un invernadero de unos 75 metros cuadrados. Muy cerca encontramos un estanque artificial rodeado de bambú. Para mayor comodidad, este está equipado con un sistema de filtrado automático.

El siguiente elemento es un garaje cubierto con capacidad para dos vehículos. La joya de la finca es el chalet, que se divide en tres alturas. Su diseño tiene una singular forma de mariposa.

Al cruzar la puerta apreciamos un salón con techo de siete metros de altura. La mirada se dirige inevitablemente hacia la llamativa decoración. En un lateral discurre un luminoso comedor con chimenea y porche trasero.

A escasos pasos se ubica una cocina de diseño con isla central. En el ala opuesta hay una zona de descanso con tres amplios dormitorios en suite y armarios empotrados.

Además, la habitación principal tiene un gran vestidor y un cuarto de baño coronado por una bañera tipo jacuzzi. En la primera planta se encuentran dos inmensas estancias diáfanas con terraza-mirador. Desde esta se puede admirar la sierra madrileña.

El tour desciende finalmente hasta el semisótano. A lo largo de sus 255 metros cuadrados, divididos en diferentes estancias, encontramos dos baños completos, un cuarto de calderas y el espacio definitivo para el ocio en casa: una sala de proyecciones.

Una estructura blindada

Una de las características más interesantes de la casa rural es que está construida a prueba de terremotos e inundaciones.

En este sentido, la estructura se cimentó sobre una plataforma antisísmica. Además, un cordón de canales y bombas de drenaje protegen la casa ante cualquier acumulación de agua.