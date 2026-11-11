La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, durante una rueda de prensa,.jpg Fernando Sánchez Europa Press

Valeria Racu, 31 años, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Los últimos 8 años de Gobierno nos han traído hasta esta huelga"

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LO ESENCIAL Las claves Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, define la huelga del 11-N como un aviso al futuro Gobierno tras ocho años de políticas que no han cambiado el modelo de vivienda. Las movilizaciones buscan reclamar el acceso a una vivienda digna, alquileres asequibles y salarios justos a través de paros laborales, de consumo y de cuidados. Racu señala que la preocupación ciudadana por perder un día de salario demuestra la precariedad actual y el impacto del coste del alquiler, que absorbe hasta el 80% de los sueldos. La jornada de protesta incluye llamamientos al paro en el transporte público, comercios y consumo para visibilizar el malestar social e impulsar el derecho a la vivienda.

Este 11 de noviembre, miles de personas faltaron a sus trabajos con motivo de la huelga general para reclamar el acceso a una vivienda digna, alquileres asequibles y salarios justos.

La huelga, que fue convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones, espera crear paros laborales, de consumo y de cuidados para visibilizar el descontento general con la situación de la vivienda.

Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, habló con Cadena Ser el día anterior sobre la movilización del 11 de noviembre y todo lo que se busca conseguir en una jornada de manifestaciones, protestas y piquetes.

Un "aviso" a quien gobierne

Según Racu, esta huelga es "diferente" de otras, principalmente por una cuestión que ella misma abordó: "hay muchas dudas sobre contra quién es esta huelga", ya que, además, fue convocada pocos días antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La sindicalista fue contundente: "Esto es un aviso para quien gobierne; la población tiene muy claro lo que tiene que pasar en materia de vivienda". Así, expresó que la huelga del 11-N "va a marcar un antes y un después", no necesariamente por números de participación, sino por "la sensación de que hay mucho poder en las calles".

"Nosotras lo hemos dicho bastante en las últimas semanas, se acabó el tiempo de los políticos porque llevamos demasiado tiempo esperando", reclamó Racu quien rápidamente argumentó con un dedo acusador que "son estas políticas públicas que permiten mercadear con la vivienda las que nos han llevado a este momento, son estos últimos 8 años de legislatura que no se ha atrevido a cambiar este modelo de vivienda lo que nos ha traído a esta huelga".

Lo cierto es que la joven sindicalista manifestó que, independientemente del resultado de las elecciones generales, "el poder popular se ha activado en las calles", advirtiendo que "el conflicto seguirá escalando" hasta conseguir "conquistar el derecho a la vivienda".

Es importante recordar que las protestas por la vivienda comenzaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una octogenaria madrileña que llevaba más de 70 años de inquilina en su piso.

Esto desencadenó una serie de protestas que llevaron a la acampada de miles de personas en la Plaza del Sol en Madrid y a la huelga general del 11 de noviembre. Todo con el derecho a la vivienda como tema central.

El motivo económico

Mientras se acercaba el día de la huelga, muchos se preguntaban si asistir o no, teniendo en cuenta que perderían un día de salario, ya que al ser un día no trabajado no se cobra.

Sobre esto, Racu manifestó que "si tanta gente duda en hacerlo por un motivo económico, es que precisamente muestra por qué esta huelga es tan necesaria, que nos pese un día de salario en todo un mes significa que realmente no somos capaces de llegar a fin de mes".

La sindicalista argumentó que el problema de los salarios precarios hace que "nos tiemble la cuenta el día 2, cuanto recibes la nómina el 80% de tu salario se va en pagar el alquiler".

El día anterior, la portavoz publicó un vídeo detallando, paso a paso, la jornada de la huelga general de 24 horas. Entre ellas, se llamaba a no comprar nada "ni en supermercado, en ninguna cafetería, ni en ningún negocio", según ella, con el objetivo de proteger a aquellas personas que por este motivo económico optaron por no hacer la huelga.

En dicho vídeo también destacaba que sería un día sin transporte público y "un poco caótico", prometiendo que "la vamos a liar parta todas juntas" en una atípica jornada de manifestaciones que giran con la incertidumbre de qué saldrá de esas 24 horas de huelga.