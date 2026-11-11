Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 20.000 m² a cambio de cuidar sus animales y su huerto WorkAway.info

Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 20.000 m² a cambio de cuidar sus animales y su huerto

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja suizo-alemana ofrece alojamiento gratuito en su finca de 20.000 m² en Villablanca (Huelva) a cambio de ayuda en el huerto ecológico y el cuidado de los animales. Los voluntarios podrán alojarse en una cabaña de madera o caravana durante una estancia mínima de un mes, con la condición de trabajar de forma autónoma. La propiedad sigue un modelo de permacultura y autosuficiencia energética, albergando perros, gatos y aves de corral, además de requerir conocimientos básicos de español.

Una finca de 20.000 metros cuadrados, animales, un huerto ecológico y la posibilidad de vivir cerca de la frontera con Portugal.

Esta es la propuesta de Nika y Thomas, una pareja de origen suizo y alemán que busca personas dispuestas a instalarse durante una temporada en su propiedad de Villablanca, un municipio de la provincia de Huelva.

A través de la plataforma Workaway, los anfitriones ofrecen alojamiento a cambio de colaboración en las tareas del terreno y el cuidado de los animales.

Alojamiento gratuito

La pareja lleva años desarrollando un proyecto de vida ligado a la naturaleza y la autosuficiencia.

En su finca intentan producir la mayor cantidad posible de alimentos mediante técnicas de permacultura, un sistema de cultivo que busca aprovechar los recursos naturales y mantener el equilibrio del entorno.

También generan su propia energía, aunque todavía tienen proyectos pendientes para avanzar en esa dirección.

Ahora quieren incorporar a personas que compartan ese estilo de vida y puedan ayudarles a mantener y ampliar la explotación. Según explican en su perfil, buscan principalmente voluntarios para trabajar en el huerto, atender a los animales y colaborar en diferentes proyectos de mejora de la propiedad.

Entre las tareas previstas figuran construir bancales elevados, instalar un secador solar, realizar pequeñas reparaciones o desarrollar sistemas para aprovechar el agua de lluvia.

La finca cuenta con varios animales: cinco gatos, dos perros que viven en el exterior y gallinas y gallos. Los anfitriones advierten de que prefieren recibir a personas sin mascotas propias y de que también conviene tener en cuenta la presencia de gatos si se padecen alergias.

Además, explican que ocasionalmente consumen carne de sus propios animales, por lo que no se trata de un entorno estrictamente vegetariano.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que los voluntarios pueden alojarse en una cabaña de madera recién construida o en una caravana. Ambas opciones cuentan con posibilidades de calefacción para los meses de invierno.

La estancia mínima solicitada es de un mes y los anfitriones muestran especial interés por encontrar personas o familias que quieren permanecer durante períodos prolongados.

Eso sí, no buscan únicamente ayuda puntual: consideran importante que los voluntarios puedan trabajar de forma autónoma y detectar las necesidades de la finca sin tener que recibir instrucciones constantemente.

También señalan que tener conocimientos de español es especialmente importante para desenvolverse en la zona.

La propiedad se encuentra a unos tres kilómetros del núcleo urbano de Villablanca y a aproximadamente 15 minutos en coche de la playa. Su ubicación permite, además, acercarse a Portugal y recorrer los alrededores a pie o en bicicleta.

El perfil de Workaway registra una valoración del 100% y 90 opiniones recibidas y escritas, aunque las condiciones concretas de cada estancia deben acordarse directamente con los anfitriones.