Miguel Ángel Revilla, 83 años, sobre la vivienda: "En los 70 comprabas una casa en un año, hoy los jóvenes son estafados"

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel Revilla critica en 'El Hormiguero' la precariedad inmobiliaria actual, asegurando que en los años 70 se podía comprar un piso en Santander con el sueldo de un año mientras que hoy se estafa a los jóvenes. Propone abaratar el coste del acceso a la vivienda mediante la cesión gratuita de suelo público abandonado y la eliminación del IVA y las tasas municipales en las promociones protegidas. Asegura que con estas medidas se podrían comercializar pisos por 105.000 euros, alcanzables con avales públicos para la entrada e hipotecas a 30 años. Denuncia que el problema no se soluciona por el sectarismo y la falta de concordia entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para alcanzar acuerdos.

Miguel Ángel Revilla ha analizado en El Hormiguero el grave problema de la vivienda en España. El político cántabro contrapone las facilidades económicas de décadas pasadas con la precariedad habitacional que sufren actualmente las nuevas generaciones a la hora de independizarse.

Para ilustrar la magnitud de esta brecha, Revilla recuerda su experiencia personal en el año 1970. En aquella época ganaba 14.000 pesetas mensuales y tenían un piso aceptable en Santander: "Una casa costaba 140.000 pesetas; en un año comprábamos un piso", apunta.

El panorama actual resulta radicalmente distinto para los trabajadores jóvenes en la actualidad. Con salarios medios de 1.600 euros e inmuebles inalcanzables, Revilla denuncia la situación con severidad: "A la juventud la han estafado; les dicen que tienen más libertad, pero ni pueden ahorrar ni tienen horizonte de futuro".

Ante este estancamiento, el político plantea una solución concreta basada en la intervención pública directa. Revilla asegura que los ayuntamientos y el Estado poseen miles de solares urbanos y cuarteles abandonados sin uso: "Si el suelo se cede gratis, le quitas entre el 35% y el 40% al coste de la vivienda".

La segunda medida consiste en eliminar totalmente la carga impositiva sobre la construcción de vivienda protegida. El plan contempla suprimir tanto el 10% del IVA estatal como el 8,5% de las tasas municipales que encarecen sensiblemente la edificación de inmuebles.

Con la gratuidad del suelo y la exención fiscal, las promotoras podrían comercializar pisos por 105.000 euros. Esta cantidad resultaría asumible al combinarse con avales públicos del 50% para la entrada e hipotecas a 30 años: "Con cuotas reducidas, el problema se soluciona en cuatro años", señala el político.

Sin embargo, Revilla lamenta que esta propuesta no salga adelante por la falta de voluntad política. "No hay manera de sentar al Ayuntamiento, a la Comunidad y al Gobierno por egoísmo puro y duro, sectarismo y cero sentido de la concordia", denuncia.

Primera necesidad

El cántabro defiende que el acceso a un hogar es un derecho esencial de la población. Por ello, reclama priorizar la vivienda en las cuentas públicas: "La vivienda es una necesidad humana primordial junto a la comida; hay que detraer dinero de los presupuestos igual que para hacer carreteras".

Revilla exige a los partidos políticos abandonar los cálculos electorales para resolver la emergencia habitacional. Su propuesta demuestra que resulta viable ofrecer pisos asequibles si las instituciones colaboran limpiamente para poner los recursos necesarios a la disposición de los ciudadanos.