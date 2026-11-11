María, propietaria de 30 viviendas en España: "Hay alquileres más económicos en los pueblos, pero están lejos"

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LO ESENCIAL Las claves María, propietaria de 30 viviendas en Cataluña, señala que hay alquileres más económicos en los pueblos, pero advierte de que la lejanía al puesto de trabajo es un gran obstáculo. Propone incentivar el crecimiento de los municipios fuera de las grandes ciudades y mejorar la red de transporte público para reducir la presión del mercado inmobiliario urbano. Defiende la necesidad de construir más vivienda pública y privada, tras asegurar que ha comenzado a vender inmuebles después de 20 años dedicada al sector inmobiliario. La falta de servicios, la dependencia del coche y las malas conexiones reducen el atractivo de trasladarse a pueblos del interior, a pesar de sus precios significativamente más bajos.

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en uno de los grandes desafíos para miles de familias en España.

El encarecimiento de los alquileres en las principales ciudades ha llevado a muchos ciudadanos a ampliar su búsqueda hacia municipios más pequeños, donde los precios suelen ser considerablemente inferiores.

Sin embargo, esta alternativa también presenta inconvenientes, especialmente cuando la distancia hasta el lugar de trabajo condiciona la vida diaria. María, una propietaria de 38 años que gestiona una cartera de 30 viviendas en alquiler, conoce de cerca la situación del mercado inmobiliario.

Lleva dos décadas dedicada a esta actividad y asegura que todas sus propiedades, situadas en Cataluña, están alquiladas por el precio que establece el índice de referencia o incluso por debajo.

Durante una entrevista, ha defendido la necesidad de construir más vivienda y mejorar las conexiones entre los municipios para aliviar la presión que soportan las grandes ciudades.

A su juicio, ampliar la oferta inmobiliaria fuera de los principales núcleos urbanos permitiría encontrar alternativas más económicas para quienes no pueden asumir los precios actuales.

"Los pueblos tienen que crecer y así quitamos presión a las ciudades y también una buena red de transporte público que te permitía vivir un poco más lejos de tu trabajo", explica.

En este sentido, reconoce que existen oportunidades para acceder a un alquiler más barato lejos de las capitales, aunque advierte de que la distancia sigue siendo un obstáculo para muchos trabajadores.

"Hay alquileres más económicos, ¡pero están lejos!", resume María, que considera imprescindible acompañar el crecimiento de los municipios con mejores conexiones de transporte público.

Vivir en un pueblo

La diferencia de precios entre las ciudades y los municipios rurales puede ser considerable. Mientras que en grandes capitales como Madrid, Barcelona o San Sebastián el metro cuadrado supera habitualmente los 3.500 euros, en numerosos pueblos del interior peninsular es posible encontrar viviendas por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

No obstante, no todos los municipios ofrecen las mismas condiciones. Las localidades próximas a grandes ciudades, los destinos turísticos y los pueblos costeros mantienen precios más elevados que aquellos afectados por la despoblación.

Además, vivir lejos de los principales núcleos urbanos implica asumir otros gastos.

La dependencia del vehículo privado, la menor frecuencia del transporte público y la distancia hasta hospitales, colegios o supermercados pueden reducir el atractivo de estas alternativas.

Más construcción

Para María, la solución pasa por aumentar la oferta disponible y facilitar que los municipios puedan crecer. Por eso reclama que se impulse tanto la construcción de vivienda pública como la privada.

Asimismo, la propietaria también critica las dificultades que, según su experiencia, afrontan los arrendadores para gestionar sus inmuebles.

Asegura que está empezando a vender algunas propiedades después de 20 años en el sector y de una etapa que considera especialmente complicada desde la pandemia.

Su propuesta pasa por combinar más viviendas disponibles con una red de transporte público que permita vivir fuera de las grandes ciudades sin que desplazarse al trabajo se convierta en un problema.