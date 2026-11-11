José Plaza, experto en derecho: "El descuento del salario por la huelga puede alcanzar las pagas extra y el descanso semanal"

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LO ESENCIAL Las claves El experto en derecho laboral José Plaza aclara que los trabajadores no tienen obligación de avisar previamente si van a secundar la huelga y pueden decidirlo el mismo día. Cualquier despido, sanción o penalización en turnos y promociones por participar en una huelga legal es considerado nulo por ley. El descuento en la nómina por secundar el paro puede afectar proporcionalmente a las pagas extraordinarias y al descanso semanal, pero nunca a las vacaciones. En caso de no poder ir a trabajar por fallos de transporte o piquetes, no se sancionará al empleado si justifica la ausencia, aunque la empresa no estará obligada a pagar ese tiempo.

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre está llamada a movilizar a trabajadores de distintos sectores en España para reclamar mejoras salariales y el acceso a una vivienda digna.

Durante esta jornada, son muchas las dudas que pueden surgir en torno a los derechos laborales de quienes decidan secundar el paro: desde si la empresa puede obligarles a acudir a su puesto hasta cuánto dinero pueden perder en la nómina.

El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y cuenta con protección legal. Sin embargo, participar en una convocatoria de este tipo también tiene consecuencias laborales y económicas que conviene conocer.

José Plaza, experto en derecho laboral y responsable de Product Compliance de PayFit, aclara en EL ESPAÑOL las principales dudas de los trabajadores sobre sus derechos durante la huelga, las posibles sanciones y los descuentos salariales.

En primer lugar, las empresas no pueden obligar a sus empleados a acudir al puesto ni presionarles para que renuncien a participar. Tampoco pueden exigir que comuniquen previamente su decisión.

"El trabajador no tiene ninguna obligación de comunicarla antes y puede decidirlo ese mismo día, incluso una vez empezada su jornada, siempre dentro del horario que cubra la convocatoria", explica Plaza.

La protección legal también alcanza a quienes decidan secundar la movilización. En este sentido, el experto advierte de que "cualquier despido, sanción o amonestación por haber participado en una huelga legal es nulo". Esta garantía incluye el empeoramiento de los turnos o excluir al trabajador de una promoción.

El descuento en la nómina

Una de las principales consecuencias económicas de secundar el paro es la reducción del salario.

Durante la huelga, el contrato queda suspendido y no se genera retribución por el tiempo en el que no se trabaja. Si el empleado solo participa durante unas horas, el descuento debe ajustarse a ese periodo y no aplicarse sobre toda la jornada.

Además, la cantidad que se deja de cobrar puede ser superior al salario correspondiente a un día de trabajo. Plaza explica que también pueden descontarse determinadas partes proporcionales de otras retribuciones.

"Al comparar, se suele mirar solo el salario diario que aparece en la nómina, aunque por cada día de trabajo también se va generando una parte de otras retribuciones que se cobran en otro momento, como las pagas extraordinarias o el descanso semanal, por lo que el descuento puede alcanzar también esas partes proporcionales", señala.

En cuanto a los complementos, el experto precisa que "no hay una regla única, ya que dependerá de su naturaleza y de lo que establezca el convenio".

Por el contrario, las vacaciones quedan protegidas: "Lo que no se toca son las vacaciones, porque la huelga legal no reduce ni los días ni lo que se cobra por ellos, y el descuento tampoco puede convertirse en un castigo añadido por participar".

Problemas para ir al trabajo

Los trabajadores que quieran acudir a su puesto, pero no puedan hacerlo por problemas de transporte, cortes de carretera o piquetes, deben avisar a la empresa cuanto antes, preferiblemente por escrito, y conservar pruebas de lo ocurrido.

En estos casos, Plaza recuerda que "si la ausencia está acreditada y no hubo culpa, no debería sancionarse, pero eso no significa necesariamente que sea retribuida, ni tampoco que haya que recuperarla después".

Por último, quienes estén de vacaciones o de baja médica mantienen su situación y no tienen que realizar ninguna comunicación para secundar una huelga durante ese periodo.

Los trabajadores que teletrabajan, por su parte, tienen exactamente el mismo derecho que quienes desempeñan su actividad presencialmente.