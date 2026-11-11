Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda durante la tramitación en la Cortes de los decretos de vivienda. Marta Fernández Europa Press

Ya entró en vigor: la ayuda de hasta 3.600 € del Gobierno que pueden solicitar las familias con rentas bajas para el alquiler

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno mantiene la ayuda al alquiler de hasta 3.600 euros anuales (300 euros al mes) gestionada a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda. Está dirigida a familias e inquilinos con ingresos que no superen 3 veces el IPREM (4 o 5 veces para familias numerosas o personas con discapacidad). El límite del alquiler subvencionable es de 600 euros mensuales de forma general y de hasta 900 euros en zonas declaradas de mercado tensionado. La subvención cubre el 50% de la renta mensual durante un máximo de cinco años y se gestiona a través de las comunidades autónomas.

El encarecimiento del mercado inmobiliario y la escalada de los precios continúan asfixiando los presupuestos de miles de hogares en España. Para evitar que el coste de la vivienda devore los recursos básicos de subsistencia, el Ejecutivo mantiene un paquete de transferencias de hasta 3.600 euros anuales para familias con ingresos reducidos.

El mecanismo se articula mediante el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, destinando fondos públicos a las comunidades autónomas para su gestión ordinaria. Esta aportación bonifica hasta 300 euros mensuales de la cuota del alquiler, garantizando un alivio directo en las cuentas bancarias de los inquilinos.

La medida no está dirigida únicamente a colectivos en exclusión extrema, sino que busca sostener a familias asalariadas, autónomos con ingresos modestos y pensionistas. El objetivo es blindar la permanencia de los ciudadanos en sus residencias habituales y rebajar el porcentaje del sueldo destinado al pago del techo.

Para acceder a esta subvención, los ingresos anuales de la unidad de convivencia no deben superar el límite de tres veces el IPREM. Esta barrera económica aumenta de forma reglamentaria hasta cuatro veces el índice en familias numerosas y alcanza cinco veces en casos de discapacidad severa.

El coste del arrendamiento no puede rebasar los 600 euros mensuales con carácter general. No obstante, en zonas declaradas de mercado tensionado, las administraciones autonómicas elevan ese tope máximo hasta los 900 euros mensuales para evitar que los solicitantes queden desamparados por los precios.

La ayuda financia la mitad de la renta mensual durante un periodo continuado de hasta cinco ejercicios. Este respaldo resulta plenamente compatible con el cobro de nóminas laborales, prestaciones por desempleo u otros subsidios asistenciales dirigidos a proteger la economía de los hogares más vulnerables.

El inmueble arrendado debe constituir obligatoriamente el domicilio habitual y permanente de la persona beneficiaria, extremo que se acredita mediante el certificado de empadronamiento colectivo. Asimismo, ningún miembro de la familia puede tener otra propiedad dentro del país para prevenir situaciones de fraude.

Tramitación

La gestión y el pago de las mensualidades corresponden exclusivamente a las consejerías de vivienda de cada comunidad. Los solicitantes deben acudir a la sede electrónica correspondiente para presentar el formulario oficial junto a una copia del contrato vigente y los recibos bancarios ya liquidados.

Una vez emitida la resolución favorable por parte de la administración autonómica, la subvención se abona desde la fecha en que se registró la solicitud. Este mecanismo garantiza que las demoras burocráticas en la tramitación de expedientes no perjudiquen la liquidez de los inquilinos mientras esperan el cobro.