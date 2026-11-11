Confirmado: el 12 de noviembre pueden cambiar las reglas de juego entre caseros e inquilinos en la prórroga de los contratos

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación Permanente del Congreso vota el 12 de noviembre el nuevo real decreto ley de vivienda tras el rechazo a la primera versión de la norma. El texto incluye medidas clave como la prórroga de dos años en contratos de alquiler en vigor y la ampliación de la protección frente a desahucios hasta 2030. Expertos advierten de que los constantes cambios normativos generan inseguridad jurídica y dificultan la planificación a largo plazo de caseros e inquilinos.

El pasado 29 de septiembre el Gobierno aprobó dos reales decretos leyes de vivienda. Días después, el 2 de octubre, ambos fueron rechazados por el Congreso de los Diputados. Cuatro días después, el Gobierno volvió a aprobarlos cambiando lo mínimo.

“Uno de ellos ya está en vigor. El otro tiene prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre”, afirma Elisa Giménez, abogada experta en inmobiliario y socia fundadora en Rumbo180.

Pero advierte en la red social LinkedIn: “Ambos están pendientes de la votación prevista para el próximo 12 de noviembre”. Votación que debe avalar la Diputación Permanente del Congreso.

Pocas semanas

Ante este nuevo giro de guion, la experta se pregunta cómo se puede exigir estabilidad en el mercado del alquiler cuando las leyes apenas duran unas semanas.

“En España estamos viviendo una situación difícil de explicar: normas que entran en vigor, se derogan, vuelven a aprobarse y quedan nuevamente pendientes de una votación parlamentaria. Y mientras tanto, propietarios e inquilinos intentan saber cuáles son sus derechos y obligaciones”, relata en la red social.



Ante esta situación, las dudas para el inquilino son varias. Por ejemplo, para aquel que solicitó una prórroga extraordinaria de su contrato cuando la normativa se encontraba en vigor. O para el propietario, que necesita recuperar su vivienda, actualizar la renta o decidir si firma un nuevo contrato.



“Ambos necesitan saber qué legislación resulta aplicable y cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus decisiones. Sin embargo, en cuestión de semanas, el marco normativo puede cambiar radicalmente”, añade Elisa Giménez.

Y remarca: “Una regulación que cambia constantemente genera incertidumbre, dificulta la planificación y aumenta la conflictividad entre las partes”.



Porque un contrato de arrendamiento de vivienda “suele establecer relaciones jurídicas que se prolongan durante cinco o siete años, e incluso más. Y tanto quien alquila su vivienda como quien decide vivir en ella necesita un mínimo de previsibilidad”.

De ahí que, desde su punto de vista, “la vivienda requiere protección, pero también seguridad jurídica. Porque no basta con aprobar normas para proteger derechos. Es necesario que esos derechos puedan ejercerse con claridad y estabilidad”.

Consecuencia de este particular maremagnum, lo que se está creando es “una inseguridad jurídica que no ayuda a nadie”.

¿Qué es lo que puede cambiar a partir del 12 de noviembre? Recordemos que en ese primer real decreto ley de vivienda incluía medidas como la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras.