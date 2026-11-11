La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau asegura tener menos de 10.000 euros en su cuenta bancaria. EE.

Ada Colau, 52 años: "Podría tener más de 400.000 euros en el banco, pero nunca he priorizado hacerme rica"

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau se presenta como candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre tras dos años de semirretiro. La exalcaldesa de Barcelona reveló en 'La Revuelta' que tiene menos de 10.000 euros en el banco y que podría haber ahorrado 400.000 euros de no haber priorizado el activismo. Colau afirma no tener deudas ni hipotecas al no haber querido adquirir nunca una vivienda ni vincularse a las entidades bancarias. Recientemente tuvo que dejar su piso de alquiler tras 15 años al no poder asumir el coste en solitario tras su separación, por lo que ahora comparte vivienda con un familiar.

Ada Colau vuelve al epicentro político español. Tras un periodo de semirretiro de dos años, la exalcaldesa de Barcelona es la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Es por ese motivo que fue entrevistada recientemente en La Revuelta de RTVE. Como no podía ser de otra manera, Colau tuvo que responder una de las preguntas típicas de David Broncano: ¿Cuánto dinero tienes en el banco?

La respuesta fue algo sorprendente ya que, tras ocho años en la alcaldía de la Ciudad Condal y uno como concejala, admitió tener menos de 10.000 euros en su cuenta bancaria. "No he priorizado hacerme rica", explicó.

"No tengo deudas"

"La prioridad de mi vida ha sido el activismo y trabajar por lo colectivo", detallaba en la misma respuesta. Sin embargo, Colau confesó la cantidad que podría haber ahorrado durante sus casi dos décadas en política: "Podría tener más de 400.000 euros en el banco".

"Me parece legítimo que haya gente que quiera acumular dinero, pero esa no ha sido mi prioridad", añadió.

De hecho, la exalcaldesa ni siquiera ha querido meterse en una hipoteca: "No tengo deudas ni hipotecas porque conozco los bancos, he trabajado activistamente con ellos mucho tiempo".

La propia Colau admitió ser inquilina en una entrevista reciente en Cafè d'Idees, un programa de RTVE en Cataluña: "Hasta hace pocos días, vivía en el piso de alquiler en el que llevaba 15 años, pero con un sueldo no podía asumirlo. Y lo he tenido que dejar".

Nunca ha sido propietaria

La candidata de Frente Amplio llevaba años afrontando el alquiler con su pareja, pero hace cuatro años se separaron y tuvo que aportar la mensualidad únicamente con su sueldo.

En cualquier caso, Colau no desveló el importe de su anterior alquiler. Eso sí, dejó claro que el cambio a un nuevo domicilio fue forzoso, no voluntario. "He tenido que ir a compartir piso con un familiar", reconoció en aquella entrevista.

"El mercado siempre piensa en cuál es la máxima posibilidad de pago en una sociedad y da por hecho que serán dos personas con sueldo en una vivienda", expuso con naturalidad.

"A la que te separas, y si hay criaturas, ya no puedes", apuntó. En esta misma línea, la exalcaldesa destacó que las más perjudicadas acaban siendo las mujeres solteras con hijos, ya que unos gastos que antes eran compartidos ahora los asume una sola persona.