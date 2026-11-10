Rubén, carnicero con 12 años de experiencia: "La carne es ya un producto de lujo en España, un kilo de filetes cuesta 20 euros"

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LO ESENCIAL Las claves Un carnicero con 12 años de experiencia advierte que la carne se ha convertido en un producto de lujo en España, donde un kilo de filetes ronda los 20 euros. El precio de la carne de ternera se ha duplicado en la última década, pasando de costar unos 6,99 €/kg hace cinco años a las tarifas elevadas actuales. El encarecimiento del ganado en origen, la subida de los piensos, los costes de conservación y los problemas climáticos presionan la oferta e incrementan el valor final. Ante la incertidumbre sobre el abastecimiento futuro de ternera, el sector prevé un mayor consumo de pollo y cerdo y se adapta ofreciendo platos preparados.

Comprar carne se ha convertido en un esfuerzo cada vez mayor para muchos hogares españoles. Lo que durante años ha sido un alimento habitual en la cesta de la compra empieza a convertirse en un producto cuyo precio obliga a mirar dos veces la etiqueta antes de pasar por caja.

La ternera es uno de los ejemplos más evidentes de esta escalada y quienes trabajan diariamente con ella ya advierten de las dificultades que atraviesa el sector. Es el caso de Rubén, un carnicero con 12 años de experiencia conocido como 'el carnicero tiktoker'.

En una entrevista en el canal de Youtube de Extezarreta, Rubén explicaba cómo ha cambiado el negocio desde que comenzó a trabajar en una carnicería y por qué llenar hoy un establecimiento de género supone un desembolso considerable. "Hay que ser realista: la carne ya es un producto de lujo".

El negocio de la carne

"Estamos hablando de que 1 kilo de filete son 20 euros, 2,5 kg de carne son 50 euros, se dice pronto", advierte el carnicero. Una cantidad que refleja el impacto que tiene la subida de precios en las economías domésticas, especialmente cuando se trata de productos como filetes de ternera.

El propio carnicero reconoce que el encarecimiento ha sido especialmente pronunciado durante la última década: "De cuando empecé hace 10 años a ahora se ha doblado el precio tranquilamente".

De hecho, lo ilustra con una lista de tarifas que usaba hace apenas cinco años para vender a los hosteleros. "Me encontré la hoja de precios y casi me desmayo: los filetes de ternera a 6,99 €... A día de hoy a 6,99 € no los consigues tú ni de pechuga blanca", asegura.

Detrás de esta situación hay un problema que comienza mucho antes de que el producto llegue al mostrador.

El precio del ganado en origen también ha experimentado importantes incrementos, algo que repercute de forma directa en los profesionales que necesitan comprar animales para mantener su negocio.

Rubén pone un ejemplo concreto de la magnitud de estos desembolsos. "Una ternera de 300 kg cuesta 3.000 €. Me han dicho que en Valencia están comprando las terneras a 11 y pico más, que es una locura. Una burrada", indica.

A este gasto se suman los costes de conservación, electricidad y mantenimiento de las instalaciones. En su propio establecimiento cuenta con una cámara de maduración de carne, una inversión que también acusa al encarecimiento del género. "Llenarla es una salvajada", reconoce.

La reducción de la cabaña ganadera, el encarecimiento de los piensos, las dificultades climáticas y los problemas de relevo generacional son algunos de los factores que presionan la oferta.

Además, recuperar el número de animales disponibles toma tiempo, por lo que las tensiones no desaparecen de un año a otro.

Así, la preocupación de Rubén no se limita a los precios actuales. El profesional también cuestiona qué ocurrirá con el abastecimiento durante los próximos años y cómo tendrán que adaptarse los establecimientos tradicionales.

"No sabemos de aquí a pocos años si vamos a tener carne para vender y la que tengamos, ¿a qué precio va a ser?", plantea. Su pronóstico tampoco resulta especialmente optimista: "No veo un buen futuro. Veo mucho pollo y cerdo en el futuro".

De hecho, su propio negocio refleja ya esa transformación. Además de vender carne, ha incorporado platos preparados y elaboraciones para ampliar su oferta. "Trabajamos con platos cocinados. Vendemos mucha carne todavía, pero también cocinados. Va hacia esa dirección", concluye.