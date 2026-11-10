Óscar López, 53 años, sobre la vivienda: "Vivo de alquiler y no tengo ninguna casa en Madrid, pero sí el 50% en otra ciudad"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar López aclara que vive de alquiler en Madrid y no tiene ninguna vivienda en propiedad en la capital. El ministro precisa que posee el 50% de una casa en otro municipio y un 25% de dos pisos donde reside su madre. Responde al alcalde Almeida explicando que las acusaciones sobre su patrimonio se basaban en la declaración de un piso que ya vendió. López subraya que paga su alquiler con su dinero e insinúa preguntas sobre quién abona la residencia de Alberto Núñez Feijóo.

Óscar López ha explicado cuál es su situación residencial y qué propiedades conserva a día de hoy. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública asegura que vive de alquiler en Madrid y que no tiene ninguna vivienda en propiedad en la capital, aunque sí cuenta con participaciones en otros inmuebles.

"Yo vivo de alquiler, no tengo ninguna casa en Madrid", afirma López. Las palabras del secretario general del PSOE llegaron después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuestionara su patrimonio inmobiliario durante un Pleno del Ayuntamiento.

En dicha intervención, también quiso aclarar qué viviendas figuran entre sus propiedades y qué porcentajes le corresponden. Según explicó el ministro, conserva el 50% de una casa situada en otro municipio y una participación del 25% en otros dos pisos en los que reside su madre.

La polémica comenzó un día antes, durante el Pleno de Cibeles. Almeida acusó a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de tener tres veces más viviendas que Urbagestión, la empresa relacionada con el desahucio de Maricarmen, a lo que añadió que López tenía "aún más".

El ministro respondió que la información utilizada para cuestionarle procedía de una declaración patrimonial antigua: "Eso es de un piso que se ha vendido", señaló en referencia a la vivienda de Madrid que había adquirido en 2006 y que, según aseguró, ya no conserva.

López también quiso subrayar que el alquiler en el que reside actualmente lo paga con su propio dinero. "Todos los madrileños pueden ver dónde vivo yo, en un piso de alquiler que me pago yo", afirmó ante los medios tras participar en unas jornadas de turismo organizadas por el PSOE en el Ayuntamiento.

En su intervención, el dirigente socialista aprovechó para dirigir una pregunta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El secretario del PSOE quiso saber quién paga el piso de El Viso en el que vive, y si lo hace "a precio de mercado", antes de sopesar la posibilidad de que otra persona estuviera asumiendo ese coste.

Patrimonio inmobiliario

La explicación del ministro llega después de que su patrimonio inmobiliario apareciera en el debate político sobre la vivienda en Madrid. Su argumento distingue entre el inmueble que asegura haber vendido y las participaciones que mantiene en otras propiedades, algunas de ellas procedentes de una herencia.

La declaración de bienes presentada al comienzo de la XV Legislatura, en agosto de 2023, recogía entonces cuatro viviendas y un garaje con un valor conjunto de 279.502 euros según el BOE. Una fotografía patrimonial que, tras la venta que López asegura haber realizado, no refleja sus propiedades actuales.