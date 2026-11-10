Ignacio, abogado laboralista: "La inflación de 2026 no cuenta para la pensión de 2027, por eso la gente se jubila en diciembre"

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LO ESENCIAL Las claves La normativa excluye expresamente la inflación de los dos años anteriores al retiro para calcular la base reguladora de quien se jubila a principios de año, dejando sin revalorización inmediata a las altas de enero o febrero. Las personas que causan alta antes del 31 de diciembre sí se benefician de la revalorización del IPC del año siguiente, fijada para 2027 en un 3,5% estimado. La subida mensual del 3,5% puede compensar y superar la penalización por adelantar el retiro a diciembre frente a esperar a los primeros meses del año nuevo. El incremento previsto elevará la pensión máxima de los 3.359,60 euros mensuales en 2026 a unos 3.481 euros en 2027 gracias al ajuste legal del IPC.

La planificación de la jubilación en España oculta una paradoja económica y legal que puede marcar una diferencia de cientos de euros en la nómina mensual de los futuros pensionistas.

De cara a enero de 2027, las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad experimentarán un incremento estimado del 3,5%, calculado a partir de la media del IPC interanual acumulado.

Sin embargo, la clave financiera para quienes están a punto de retirarse no radica únicamente en la cuantía de la subida, sino también en el día exacto en el que solicitan la prestación.

La "injusticia" del cálculo

El verdadero motivo de esta brecha radica en la fórmula que impone la normativa vigente para calcular las nuevas altas de jubilación.

Al explicar por qué el sistema no incluye la inflación del ejercicio saliente para fijar el importe inicial de quienes se jubilan en los primeros meses del año nuevo, el abogado Ignacio Solsona, creador del canal Laboroteca, critica abiertamente el criterio legal.

"La ley excluye expresamente el IPC de los 2 años anteriores a la fecha de jubilación para el cálculo de la pensión. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea", señala.

Solsona considera que esta forma de calcular las nuevas prestaciones perjudica a quienes acceden a la jubilación al comienzo del año.

"La ley está regulada de esa forma; en mi opinión, es una injusticia, es algo injusto", añade.

A causa de esta regla, quien pospone su retiro a enero o febrero de 2027 no ve reflejada la inflación de 2026 en su base reguladora y, además, no percibirá ninguna revalorización en su pensión hasta el 1 de enero de 2028.

El adelanto a diciembre

Por el contrario, la legislación sí reconoce la revalorización completa a todas aquellas personas que causen alta como pensionistas antes de que finalice el año.

El abogado explica que la fecha límite para beneficiarse de la subida correspondiente a 2027 es el 31 de diciembre de 2026.

"Esta subida se aplica a todas las pensiones causadas hasta el día 31 de diciembre de este año 2026, incluyendo ese mismo día", expone.

La situación cambia para quienes se jubilen a partir del día siguiente, ya que no podrán beneficiarse de esa revalorización hasta el ejercicio posterior.

"En cambio, esta subida no se aplica para las pensiones reconocidas a partir del 1 de enero de 2027; estas pensiones subirán a partir del año siguiente, el día 1 de enero de 2028", explica.

Esta diferencia tiene un efecto directo en las decisiones de los futuros pensionistas: "Es el motivo por el cual muchas personas prefieren jubilarse en el mes de diciembre y no hacerlo en los primeros meses del año siguiente", concluye.

Aunque jubilarse en diciembre supone asumir una penalización mayor por adelantar el retiro, esa diferencia puede quedar compensada e incluso superada por la revalorización de las pensiones que se aplica cada mes de enero.

Para demostrarlo, el abogado Ignacio Solsona plantea una comparativa entre dos trabajadores que deciden jubilarse en momentos distintos: uno en febrero de 2027 y otro en diciembre de 2026.

En el primer supuesto, el trabajador parte de una pensión inicial de 1.600 €. Tras aplicarle una penalización del 8% por adelantar su jubilación, la cuantía que le queda es de 1.472 € mensuales.

"Si tiene una pensión inicial de 1.600 € y en febrero se le aplica una penalización del 8%, su pensión final sería de 1.472 €", explica.

El segundo trabajador decide retirarse dos meses antes, en diciembre de 2026. En su caso, los coeficientes reductores son mayores porque adelanta más tiempo su jubilación. Por eso, la pensión que empieza a cobrar es inferior a la del trabajador que espera hasta febrero.

"En diciembre de 2026 el importe será inferior [...] resultará una pensión final de 1.443 €", señala Solsona.

Sin embargo, aquí entra en juego la diferencia entre ambas fechas. Al haberse jubilado en diciembre, este pensionista sí recibe la revalorización general del 3,5% que se aplicará a las pensiones desde el 1 de enero de 2027.

Al trabajador que se jubila en febrero no le corresponde esa subida hasta enero de 2028.

"Si tenemos en cuenta que la pensión de diciembre va a subir un 3,5% [...] resulta que la pensión de 1.443 € se convierte en una pensión de 1.494 €, un importe superior al que conseguirá si se jubila en el mes de febrero de 2027", concluye.

Esta revalorización también tendrá un efecto directo sobre el resto de las prestaciones. La subida del 3,5% supondría un incremento mensual de 52,50 € para una pensión bruta de 1.500 € y de 70 € para otra de 2.000 €.

Además, la pensión máxima pasará de los 3.359,60 € de 2026 a unos 3.481 € mensuales en 2027, al añadir el 3,5% más el ajuste legal del 0,115%.

No obstante, el letrado recuerda que la continuidad de estas subidas también dependerá del escenario político que se abra tras las elecciones.

"Siempre que los partidos políticos respeten que las pensiones sigan revalorizándose de acuerdo con el IPC, algo que, por el momento, parecen prometer todos los partidos políticos. Veremos qué sucede después del 29 de noviembre", sentencia.