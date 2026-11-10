Fran, pescadero: "Las familias no compran el pescado en los supermercados porque sea más barato, sino por otro motivo"

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LO ESENCIAL Las claves La rapidez y la comodidad de comprar pescado limpio y envasado en grandes supermercados están desplazando a las pescaderías tradicionales por falta de tiempo en las familias. El consumo de pescado en España ha caído cerca de un 30% en la última década, situándose en menos de 18 kilos por persona al año. El encarecimiento constante del producto, con subidas acusadas en el pescado congelado y procesado como el bacalao, condiciona el presupuesto de los hogares. La falta de relevo generacional, la dureza física de los horarios y el riesgo de comerciar con un producto perecedero amenazan el futuro del oficio.

La compra de pescado ha cambiado considerablemente en los hogares españoles. El precio, la falta de tiempo y los nuevos hábitos de consumo han transformado la manera de adquirir uno de los productos más tradicionales de la dieta mediterránea.

Cada vez son más las familias que optan por comprarlo en supermercados, mientras que las pescaderías de barrio pierden clientes y afrontan dificultades para mantener sus negocios.

Francisco, un pescadero que conoce de primera mano la evolución del sector, ha explicado a EL ESPAÑOL cuáles son algunos de los motivos detrás de este cambio. Según cuenta, no siempre es el precio lo que determina dónde compran los consumidores.

De hecho, hay una razón relacionada con el ritmo de vida actual que está restando clientela al comercio tradicional. "Al trabajar ambos cónyuges en el hogar, muchos clientes concentran su compra en grandes supermercados que ofrecen pescado limpio y envasado", explica.

Una alternativa que, aunque puede resultar más cara, permite ahorrar tiempo y evitar las esperas habituales en los establecimientos especializados. "La rapidez y comodidad de no hacer cola restan ventas a la pescadería tradicional", añade.

Este cambio coincide con una transformación de los hábitos alimentarios. El consumo de pescado en los hogares españoles ha descendido alrededor de un 30% durante la última década y se sitúa por debajo de los 18 kilos por persona al año, frente a los cerca de 40 kilos que se alcanzaban a principios de siglo.

Además, cada vez tienen más presencia los formatos preparados, fileteados y envasados, que requieren menos tiempo en la cocina.

El encarecimiento del pescado

El precio es otro de los factores que condicionan las decisiones de los consumidores. Francisco explica que el pescado fresco presenta variaciones constantes, ya que depende de la temporada y del volumen de capturas que llega a las lonjas.

Sin embargo, el congelado y el procesado han experimentado incrementos especialmente acusados. Uno de los ejemplos más llamativos es el bacalao, cuyo precio pasó de 11,85 euros por kilo a 17,85 euros en menos de seis meses.

Además, el pescadero advierte de que el bacalao salado de temporada podría encarecerse otros cinco o seis euros por kilo. La rosada, especialmente consumida en Málaga, y el pez espada también han registrado importantes subidas.

Ante esta situación, algunas familias han modificado sus hábitos de compra. "Las familias con presupuestos ajustados compran más a principio de mes al cobrar o aprovechan las bajadas de precio del producto fresco para llenar el congelador", señala Francisco.

Menos pescaderías de barrio

A las dificultades económicas se suma un problema estructural: la falta de relevo generacional. Francisco reconoce que cada vez quedan menos profesionales dispuestos a continuar con este oficio, en parte por las condiciones laborales que exige.

La jornada puede comenzar a las cinco de la mañana y obliga a realizar un trabajo físico, con horarios largos y un producto muy perecedero. "Esto obliga a calcular las compras diarias con exactitud para que no sobre nada y evitar pérdidas económicas", explica.

La falta de vocación entre los jóvenes y la proximidad de jubilación de muchos profesionales amenazan así la continuidad de las pescaderías tradicionales, que cada vez encuentran más dificultades para competir con la comodidad de las grandes superficies.