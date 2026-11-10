El bote de 142 millones de euros de Euromillones ya tiene dueño: un acertante de Valencia se lleva el gran premio del sorteo de hoy -

El boleto ganador se ha validado en una administración de loterías de El Corte Inglés Pintor Sorolla-Colón en Valencia.

El bote de 142 millones de euros de Euromillones ya tiene dueño: un acertante de Valencia se lleva el gran premio del sorteo de hoy

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LO ESENCIAL Las claves Un único acertante de Valencia ha ganado el bote de 141,8 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes. El boleto ganador de primera categoría fue validado en la Administración de Loterías número 105, ubicada en El Corte Inglés de la calle Pintor Sorolla. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 15, 18, 37, 41 y 31, con las estrellas 1 y 5. El premio de 'El Millón' ha correspondido al código HJL03816, sellado en la localidad de Llodio (Álava).

Euromillones ya tiene un nuevo millonario en España. Un boleto validado en Valencia ha resultado ganador del premio de primera categoría del sorteo celebrado este martes, 10 de noviembre, y se ha llevado un bote de 141.899.445 euros.

El afortunado ha conseguido acertar los cinco números y las dos estrellas de la combinación ganadora, por lo que recibirá prácticamente 142 millones de euros.

El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 105 de Valencia, situada en el centro comercial de El Corte Inglés de la calle Pintor Sorolla, 26.

De esta forma, la ciudad valenciana se convierte en el lugar donde se ha sellado la combinación que ha permitido hacerse con uno de los grandes premios que reparte esta lotería europea.

Así, la combinación ganadora en sí de este martes ha estado formada por los números 15, 18, 37, 41 y 31, mientras que las estrellas han sido la 1 y la 5.

El Millón, premiado en Álava

Además, el código de El Millón premiado ha sido el HJL03816, correspondiente a un boleto validado en Llodio (Álava). El sorteo también ha dejado otros premios importantes.

Dos participantes han conseguido la segunda categoría (cinco números y una estrella), con 369.732,75 euros cada uno, mientras que otros tres acertantes de tercera categoría recibirán 57.608,42 euros.

En total, Euromillones cuenta con 13 categorías de premios, que permiten obtener distintas cantidades incluso sin acertar la combinación completa.

Cómo funciona Euromillones

Euromillones es una de las loterías con mayor popularidad y capacidad para acumular grandes botes en Europa. El juego nació en febrero de 2004 gracias a la colaboración de los operadores de lotería en España, Francia y Reino Unido.

Posteriormente se incorporaron otros países hasta configurar una participación internacional que incluye, entre otros, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números de una tabla que va del 1 al 50 y dos estrellas entre el 1 y el 12. Una apuesta sencilla cuesta 2,50 euros en España y permite optar a las 13 categorías de premios.

La probabilidad de conseguir el premio de primera categoría es de aproximadamente una entre 139,8 millones de combinaciones.

Los sorteos se celebran dos veces por semana, los martes y los viernes, y tienen lugar en París. El bote mínimo garantizado es de 17 millones de euros y puede crecer cuando no hay acertantes de primera categoría.

El límite máximo establecido por las reglas puede situarse entre los 240 y los 250 millones de euros.

En España, además, cada apuesta incorpora una participación en El Millón, un sorteo complementario exclusivo para los boletos validados en el país que entrega un premio de un millón de euros.

En esta ocasión, el código ganador ha viajado hasta Llodio, mientras que el gran bote europeo ha terminado en Valencia.