Aarón, 18 años: “Después de 4 meses, me vuelvo a España; no estoy dispuesto a estar en un entorno que no me gusta”

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LO ESENCIAL Las claves Aarón, un joven español de 18 años, decide regresar a España tras residir y trabajar durante cuatro meses en Suiza. Pese a contar con empleo y estabilidad económica, afirma que se vuelve porque no era feliz ni se sentía a gusto en ese entorno. Su objetivo principal es emprender y crear sus propios proyectos, algo que considera muy complicado de compaginar con la mentalidad y sistema suizo. Aprovechará los ahorros conseguidos gracias a los altos salarios de Suiza para iniciar su nueva etapa como emprendedor en España.

Aarón tiene 18 años y, como muchos otros, decidió irse a Suiza a probar suerte. Consiguió un empleo estable, una residencia y un entorno de apoyo que le permitió sentirse cómodo en un país muy distinto al suyo.

No obstante, tras cuatro meses viviendo allí, el joven decidió volver a España. El motivo de su regreso era emprender; tras cuatro meses allí, descubrió que en Suiza esto es muy complicado y, con lo que había ganado trabajando, seguro que podría montar su negocio.

De esta manera, el joven creador de contenido explicó cómo ha sido su experiencia en Suiza y qué pretende hacer en España como una persona de 18 años sin carrera universitaria.

La falta de emprendedores

"Me vuelvo a España después de estar 4 meses viviendo completamente solo en Suiza, teniendo trabajo, un entorno y todo aquello que la gente busca al emigrar", comenzó el joven emprendedor.

Asimismo, a pesar de todas las cosas buenas que encontró en este país, sentenció que "no estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida en un país y en un entorno que realmente no me gusta".

Sin embargo, recalcó que el motivo de su regreso no es ni el país en sí ni la gente que ha conocido en estos últimos meses, que le ha apoyado y ayudado todo lo posible, sino que "me he dado cuenta de que realmente no estoy siendo feliz aquí".

El motivo de su ida a Suiza no era económico, sino más bien para descubrir su suerte en el extranjero, incluso manifestó que en España consiguió ahorrar mucho dinero.

Como su ida no fue por motivos económicos, su regreso tampoco lo es: "Soy emprendedor, quiero hacer proyectos y me he dado cuenta de que en Suiza esto muchas veces no compagina", explicó el joven.

Según Aarón, en Suiza hay mayor estabilidad económica que en España, explicando que "tú ves un electricista aquí, tiene un Porsche y no tiene problemas para pagarlo". Este nivel económico de los ciudadanos suizos lleva a que el emprendimiento no sea una verdadera opción por el riesgo que conlleva.

Por ello, el joven español decidió que lo mejor para su futuro era regresar a España y comenzar su negocio. En España hay alrededor de 3,5 millones de trabajadores afiliados al régimen de autónomos, mientras que en Suiza hay alrededor de 680.000 emprendedores.

Es decir, que España cuenta con un volumen entre 4 y 5 veces mayor de autónomos y empresarios. Parte de esto también se debe a la diferencia de población: 48 millones frente a 9 millones de habitantes, pero cierto es que, teniendo esto en cuenta, Suiza presenta una tasa de actividad per cápita más elevada y un porcentaje similar de empleo por cuenta propia sobre su población ocupada.

Independientemente, con el dinero que ha conseguido ahorrar trabajando en Suiza, donde el salario es mucho mayor, Aarón buscará empezar su nueva etapa de emprendedor en España.