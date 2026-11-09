Rodri, 25 años, dejó la ciudad por un pueblo de 26 habitantes: "Pago lo mismo que un alquiler en Madrid, pero por una casa"

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LO ESENCIAL Las claves Rodrigo Balisa, un cineasta de 25 años, se mudó a un pueblo segoviano de 26 habitantes para comprar y reformar la antigua casa de unos amigos de sus abuelos. Para adquirir la vivienda financió la compra mediante un préstamo personal, pagando una cuota mensual equivalente al precio de un alquiler en Madrid. Hacienda le exige pagar 5.000 euros del ITP al superar por solo 149 euros el límite de ingresos para acceder al tipo reducido del 0,01% para jóvenes en pueblos pequeños. A pesar del contratiempo económico, Balisa defiende que vivir en la España vaciada es compatible con su carrera profesional y anima a otros jóvenes a repoblar el campo.

Rodrigo Balisa es actor, director y creador de contenido, pero, por abreviar, se define a sí mismo como "cineasta castellano". Aunque siempre pensó que su futuro estaba en Madrid, porque allí estaban todas las oportunidades, descubrió que esto no era del todo cierto cuando decidió mudarse al pueblo de sus abuelos, de 26 habitantes, en Segovia, donde se crió por "tantos fines de semana y veranos".

El joven de 25 años cumplió su sueño y rápidamente se convirtió en propietario: "Compré una casa que había sido de unos amigos de mis abuelos", comentó EL ESPAÑOL el cineasta castellano. Una casa en la que su abuelo y sus amigos se dedicaron a planear todas las fiestas del pueblo y ahora está siendo reformada por él y su padre. "Me parece precioso poder vivir y reformar un hogar con tantas historias dentro".

Ahora, el joven propietario ha ido mejorando su nueva casa para "dejarla bonita, acogedora y habitable", un proceso que ha documentado en sus redes sociales. Incluso ha construido, con la ayuda de su padre, un huerto y un gallinero, otra cosa nueva que ha adquirido de este proceso: alimentos frescos.

Un propietario con 25 años

Balisa es un caso "especial", algo de lo que él mismo es consciente; con 25 años, muy pocos jóvenes logran hacerse con su primera vivienda. Además, recalcó que aunque "no acabé bachillerato ni empecé una carrera, siempre tuve muy claro lo que quería hacer y seguí mi instinto, con las dificultades que eso conlleva".

Teniendo claro el rumbo que quería tomar, el cineasta comenzó a trabajar haciendo vídeos de empresas y eventos y a invertir todo lo que ganaba en su sueño audiovisual. "Soy autónomo desde los 20 años y desde entonces he invertido todos mis ahorros en mi proyecto", señaló, añadiendo que, a la hora de pagar la casa, "solo me daba para una entrada muy pequeña".

"Pedí un préstamo personal y ahora es como si pagara un alquiler en Madrid, pero en vez de eso tengo una casa en el campo", argumentó. No obstante, cuando todo parecía perfecto, se encontró con Hacienda, concretamente con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Este gravamen es el que se debe pagar al comprar una vivienda de segunda mano: "En Castilla y León, normalmente es del 8%, pero, para luchar contra la despoblación, existe un tipo del 0,01% para menores de 36 años que compran su primera vivienda habitual en un pueblo pequeño", explicó el joven.

Rodri Balisa y su padre reformando su casa en el pueblo. Rodri Balisa. Foto cedida

La idea de este descuento es que jóvenes como Balisa puedan casi ahorrarse este impuesto. Sin embargo, el gravamen tiene un límite de ingresos para poder beneficiarse.

"Yo compré la casa en abril y, como la declaración de la Renta de 2025 no cierra hasta junio, tomaron como referencia la de 2024. En ese año superaba el límite en 149 euros; ahora tengo que pagar 5.000 euros por 149 euros", relató.

A pesar de haber hablado con abogados, presentar alegaciones y explorar cualquier solución que le permitiera ahorrarse ese dinero, "al final tengo que pagarlo, a plazos y con intereses", expuso.

Por supuesto, este desagradable encuentro representó un golpe muy bajo en lo que era una experiencia soñada: "He puesto todo de mi parte, levantando un negocio desde los 20 años, y cuando por fin doy el paso de vivir en la España vaciada que tanto dicen que quieren ayudar, me quedo fuera por 149 euros, me quedo muy decepcionado", confesó el cineasta.

Rodri Balisa y su abuelo hablando en el porche de su casa. Rodri Balisa Foto cedida

"Las ayudas existen, pero las ponen difíciles de pedir, con requisitos absurdos", declaró rotundamente, "eso no son ayudas, es un escaparate bonito, más pensado para la foto que para la gente de los pueblos".

Aprovechó también para opinar que "la primera vivienda de alguien debería estar exenta de impuestos, así es como de verdad se ayuda a los jóvenes".

Los 5.000 euros perdidos

Uno de sus proyectos en sus redes sociales, después de haber superado el amargo trago de Hacienda, es compartir qué habría hecho con esos 5.000 euros: "Los habría invertido en mi futuro, como vengo haciendo desde muy joven, en crecer como actor y cineasta, para tener algún día la oportunidad de crear películas y series que pongan en valor lo que más me llega al alma, el pueblo, los abuelos, la nostalgia, el costumbrismo y nuestra España".

Así, parte de su inversión habría ido a rodajes con otros creadores, entrenamiento actoral, hípica, baile, "todo para mejorar como actor" y estar listo para el momento en que la oportunidad llegue a su puerta.

Rodri Balisa y su abuelo paseando por el campo, mientras este último le cuenta historias del pueblo. Rodri Balisa Foto cedida

Lo que intenta demostrar Balisa, desde el primer momento creando contenido en sus redes sociales, es que "se puede llegar en el cine desde un pueblo castellano en la España vaciada", haciendo énfasis en que mudarse a estas zonas no supone un fin de la carrera profesional.

Por ello, a pesar de su incómodo momento con el ITP, el cineasta castellano no tiene ninguna duda de que fue una decisión más que acertada e invitó a más jóvenes a seguir sus pasos: "Los pueblos no están muertos, solo necesitan a alguien que vuelva a encender las luces de sus casas, yo he encendido la mía y no pienso apagarla".

"Cada vez que mi abuelo entra por la puerta y me cuenta una historia nueva, sé que estoy donde quiero estar", concluyó Balisa desde un pequeño pueblo de 26 habitantes en Segovia, con una casa en reformas que todavía tiene mucho que contar.