Portugal da una lección a España: las familias con hijos menores de 12 años podrán solicitar jornada continua

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LO ESENCIAL Las claves Portugal tramita una medida para permitir la jornada continua a empleados del sector privado con hijos menores de 12 años. La iniciativa incluye pausas de hasta media hora, concentrar la jornada y adelantar la salida del trabajo hasta en una hora. También podrán beneficiarse los trabajadores a cargo de hijos con discapacidad o enfermedades crónicas sin límite de edad, y abuelos a cargo de nietos. El horario continuo se podrá disfrutar hasta cinco años, solicitándolo por escrito con una antelación mínima de 30 días.

Cuando se habla de poder conciliar vida laboral y familiar, grosso modo, se trata de permitir que los trabajadores puedan compatibilizar su empleo con el cuidado de hijos o de familiares dependientes. En este último caso, hablamos de las personas mayores, por ejemplo.

En el caso concreto de España, la norma que regula este derecho es el Estatuto de los Trabajadores. También la ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Portugal ha dado un paso más en este campo para hacer posible que los empleados del sector privado, que tengan hijos menores de 12 años, puedan pedir la jornada continua.

Supuestos

Volviendo a España, la normativa actual permite, por ejemplo, reducir entre un octavo y la mitad de la jornada laboral para el cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado. Eso sí, conlleva la correspondiente reducción proporcional del salario.

También es posible que el trabajador solicite cambios tanto en la duración, distribución del horario o teletrabajo. Una vez pedidos, la empresa dispone de un plazo máximo de 15 a 30 días para negociar.

A estas medidas hay que unir el permiso por nacimiento y cuidado del menor (16 semanas retribuidas para cada progenitor), el de lactancia o el parental. Sin olvidar las excedencias para cuidados de hijos o familiares.

Portugal ha dado un paso más allá al comenzar a tramitar la propuesta antes indicada. ¿Sus puntos fuertes? Concentrar el trabajo del día a día, tener una pausa de hasta media hora, y poder adelantar la salida del trabajo hasta una hora.

De momento, los diputados portugueses han dado su visto bueno a la medida. Ahora solo falta que la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión lo ratifique. Después, deberá llegar al pleno para que la medida sea definitiva.

Además de a los padres y madres que tengan un hijo menor de 12 años, la medida también alcanza a aquellas personas trabajadoras con un hijo con discapacidad, enfermedad crónica o cáncer. En estos últimos supuestos, no habrá límite de edad.

Y a aquellos empleados que convivan con un nieto y tengan que estar pendientes de su cuidado si los padres no pueden.

Ese horario continuo podrá ser aplicado durante un período máximo de cinco años y los trabajadores interesados deberán solicitarla por escrito y con un período de antelación de 30 días.