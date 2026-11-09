Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Eduardo Parra / Europa Press

Es oficial: la Seguridad Social enviará sus notificaciones a los trabajadores de baja sólo por vías digitales

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LO ESENCIAL Las claves Desde el 1 de septiembre, la Seguridad Social envía de forma exclusiva sus notificaciones sobre incapacidad temporal o permanente a través de medios digitales. Las comunicaciones abarcan convocatorias y resoluciones del tribunal médico, especialmente para trabajadores que superan el año de baja laboral. La Administración notifica la disponibilidad de las comunicaciones en la sede electrónica mediante mensajes SMS o correo electrónico. Las personas sin capacidades digitales pueden acudir sin cita previa a las oficinas de la Tesorería para tramitar su certificado digital o Cl@ve y acceder a las notificaciones.

Quien ha estado de baja laboral sabía de antemano que la Seguridad Social acabaría mandándole por correo postal la misma. Sin embargo, la situación ha cambiado. Y es así desde el pasado 1 de septiembre, cuando dio un giro radical.

Y es que, desde ese día, la Seguridad Social está enviando todas sus notificaciones para trabajadores de baja o incapacidad temporal o permanente a través de vías electrónicas.

Se trata de comunicaciones que se ponen en marcha cuando los trabajadores superan un año de baja y deben acudir al tribunal médico para que evalúe su situación. También se incluye la resolución de dicho tribunal si decide emitir un alta automática del empleado.

Vía electrónica

Si echamos la vista atrás, la medida que ha dado pie a este cambio es la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo.

Por la misma, se modifica la Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.

¿Qué está sucediendo desde el pasado 1 de septiembre? Que aquellas personas que soliciten o perciban prestaciones por incapacidad temporal recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social exclusivamente por la vía electrónica.

Lo mismo que aquellas otras afectadas por procedimientos de incapacidad permanente o de lesiones permanentes no incapacitantes.

Lo que hace la Seguridad Social es avisar a los ciudadanos a través de mensajes SMS al teléfono móvil o al correo electrónico si lo han facilitado previamente a la Administración.

Mensajes que informan de que se ha realizado una comunicación o de que tienen una notificación disponible en la sede electrónica. También para que esté pendiente de consultarla.

A aquellas personas que no cuenten con capacidades digitales, se les dará acceso a estas notificaciones desde las oficinas de la Tesorería sin necesidad de contar con cita previa. En ellas se les tramitará el certificado digital o clave permanente que les permita leer estas notificaciones.