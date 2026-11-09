El Gran Wyoming (71 años), dueño de 20 pisos: “Las medidas que pueda sacar la izquierda me perjudican”

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming cuenta con una cartera inmobiliaria de 20 inmuebles en Madrid, en los que ha invertido las ganancias acumuladas tras cuatro d cadas en televisi n. El presentador ha defendido su patrimonio asegurando que invierte libremente su dinero, no debe nada a Hacienda y no es un cargo p blico. Wyoming reconoce que las medidas sobre vivienda impulsadas por la izquierda le perjudican como 'potentado', a pesar de su afinidad ideol gica. El debate sobre el acceso a la vivienda y la regulaci n del sector se perfila como un tema clave ante las pr ximas elecciones generales.

Precios desbocados tanto en la compra como en el alquiler, el desahucio de Maricarmen, las acampadas en diferentes ciudades de España... Estos, y otros argumentos, van a hacer de la vivienda uno de los grandes temas de debate en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Mucho se está hablando, desde entonces, de los fondos buitre, por ejemplo. Incluso, el Gobierno, presentó dos reales decretos-ley de vivienda que, en una primera ocasión, fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, y que volvieron a ponerse sobre la mesa en otro Consejo de Ministros. Su aprobación depende, ahora, de la Diputación Permanente.

“Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican”, afirmó José Miguel Monzón, conocido como El Gran Wyoming, en una entrevista en Vanitatis.

Inversiones

Sin duda, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España (arrancó con Silencio, se juega, en 1984), sus mayores éxitos fueron Caiga quien caiga (entre 1996 y 2002) y El intermedio (desde 2006 hasta el mes de enero de 2027, fecha de su jubilación). También es médico, músico, actor y escritor.

"Poseo 19 pisos en Madrid. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", subrayó en la citada entrevista realizada en 2014. Esa cifra, en la actualidad, ya sube a 20 inmuebles, y su vida laboral ya supera las cuatro décadas.

“A mí me tratan como si fuera un cargo público. Yo con mi dinero hago lo que me da la gana. Otros lo invierten en barcos o fincas para criar toros”, apuntó.

Dicho de otra manera, con el dinero que gana hace lo que le plazca. Como el más común de los mortales.

Pero el hecho de que haya invertido en ‘ladrillo’ ha servido para que sus detractores le ataquen, sobre todo debido a su posición en política, más cercana a la izquierda.

Aunque la izquierda, como está sucediendo con los dos reales decretos-ley antes indicados, tome medidas que no le favorecen.

“Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican”, sostuvo en Vanitatis.

Sus pisos, de menos de 100 metros cuadrados, están en el centro de Madrid. Él vive en un chalet de 350 metros cuadrados en la zona de Arturo Soria. ¿Su valor? Alrededor del millón de euros.

"No he robado a nadie ni debo nada a Hacienda" concluyó El Gran Wyoming. Y eso que la Agencia Tributaria le ha dado “unos palos de miedo”.