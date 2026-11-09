Gracia Rivas, abogada laboralista: "No te pueden quitar vacaciones por la huelga, pero sí 1 día de salario"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La abogada laboralista Gracia Rivas aclara que es ilegal que las empresas descuenten días de vacaciones o exijan recuperar las horas por secundar la huelga general. El único impacto económico permitido es el descuento de un día de salario, incluyendo la parte proporcional del descanso semanal y las pagas extraordinarias. Para un sueldo bruto de 24.000 euros anuales, el importe descontado por la jornada de huelga ronda los 66 euros, además de no cotizarse ese día a la Seguridad Social. Hacer huelga no puede conllevar sanciones o despidos; de producirse, los trabajadores disponen de 20 días hábiles para impugnar la decisión ante el juzgado de lo social.

El próximo miércoles, 11 de noviembre, tendrá lugar la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas para reclamar el derecho a una vivienda asequible y derechos en el ámbito económico y laboral. Sin embargo, dado que son 24 horas, surge la duda de cómo gestionar esto con la empresa.

Así, muchos trabajadores se preguntan si deben hacer saber a su empresa que asistirán a la huelga, si deben pedirlo como un día de vacaciones, si deben recuperar el día e incluso si asistir supone una pérdida de salario.

Por ello, la abogada Gracia Rivas Hernández, de Somos Laboralistas, explicó qué deben hacer los trabajadores ese día y antes del mismo, especificando a qué cuestiones hay que estar atento en la nómina de noviembre.

¿Pueden quitarme vacaciones?

La abogada laboralista fue rotunda: "Nada de eso es legal, la huelga cuesta el salario de un día y no otra cosa, las vacaciones no se tocan, las horas no se recuperan y un plus de asistencia o de absentismo que desaparece por el día de huelga es una segunda sanción por el mismo hecho".

Para explicarlo, la experta recurrió al Tribunal Supremo, que establece que la deducción por huelga "no puede afectar a las vacaciones ni a los festivos, salvo los que caigan dentro del propio periodo de huelga".

"Lo único que sí puede faltar en la nómina son las percepciones del día que no se devengan si no se trabaja, como el plus de transporte o la dieta", señaló la abogada, añadiendo que en el empleo público la ley establece claramente que la deducción de salario por el tiempo de jornada no trabajado "no tiene carácter de sanción".

Por otro lado, surge la duda: ¿Cuánto pueden descontar del salario? Rivas Hernández respondió que se puede descontar "un día de salario, con la parte proporcional del descanso semanal y de las pagas extraordinarias que corresponde a ese día".

Para conseguir una retribución fija, explicó la abogada que lo mejor para comprobarlo es dividir el salario bruto anual, con las pagas entre los 365 días del año. Aprovechó para poner un ejemplo: "Si cobras 24.000 euros al año, el descuento ronda los 66 euros; si cobras 36.000 euros, los 99 euros".

De esta manera, Rivas Hernández especifica que si se descuenta más, es importante revisar la nómina. Lo único descontable del salario es "el día de huelga y la parte proporcional de los descansos semanales", manifestó, basándose en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2014. Así, la abogada laboralista también indicó que el día de la huelga "tampoco se cotiza, ni por la empresa, ni por el trabajador".

¿Me pueden sancionar?

"La huelga no puede dar lugar a sanción alguna, con una sola excepción: que durante ella se haya cometido una falta distinta, como una coacción, una agresión o la ocupación del centro, que la ley prohíbe", sentenció la experta laboralista, volviendo a recalcar que "fuera de eso, una amonestación o una suspensión de empleo y sueldo por haber parado es nula".

Recomendó que, en caso de ser así, debe impugnarse en un plazo de 20 días hábiles desde que se notifica. La impugnación se presenta ante un juzgado de lo social pidiendo la nulidad por vulneración del derecho de huelga.

En el caso de que la empresa, justo después de la huelga, cambie de turno a un trabajador o le quite el bono o no le renueve el contrato, no se considera una sanción si la empresa ofrece una justificación objetiva y razonable y que no afecte únicamente a aquellos trabajadores que asistan a la huelga.