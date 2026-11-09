Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a 20 días de indemnización si la empresa les impone un cambio de horario

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite extinguir el contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado tras una modificación sustancial de horario. La indemnización por rechazar la nueva jornada laboral tiene un tope máximo de nueve mensualidades y da acceso inmediato a la prestación por desempleo. La empresa debe notificar la alteración de la jornada por escrito y de forma fehaciente con un mínimo de 15 días de antelación. El empleado afectado puede optar por aceptar el cambio, impugnarlo en el Juzgado de lo Social o rescindir directamente su relación laboral.

Tener que cambiar de la noche a la mañana el turno de trabajo habitual o ver alterado el horario pactado en el contrato supone un terremoto para la conciliación personal y familiar. Ante estas decisiones unilaterales, la legislación laboral blinda a los empleados para evitar que queden atrapados en condiciones inasumibles.

El ordenamiento jurídico reconoce el derecho del trabajador a rechazar la modificación sustancial de sus condiciones si le causan un perjuicio. En lugar de verse obligado a acatar el nuevo cuadrante o presentar una baja voluntaria sin compensación, la ley ofrece una vía de salida indemnizada y protegida.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece que, ante un cambio relevante de jornada o distribución horaria, el empleado puede cortar su relación laboral. Además, recibe a cambio una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de nueve mensualidades y acceso inmediato al desempleo.

No cualquier ajuste puntual de minutos cuenta para rescindir el contrato con indemnización económica. La jurisprudencia exige que la empresa aplique una alteración de calado, como pasar de un turno fijo continuado de mañana a un horario partido de tarde o imponer turnos rotativos que dinamiten la vida diaria.

La dirección de la compañía está obligada a notificar el cambio con una antelación mínima de 15 días con respecto a la fecha de efectos prácticos. Esta comunicación debe realizarse de forma fehaciente y por escrito, detallando las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican la medida.

Tres maneras de contestar

Una vez recibida la notificación formal, la persona afectada dispone de tres caminos jurídicos en función de sus prioridades personales. La primera alternativa consiste en aceptar la nueva distribución horaria impuesta y continuar prestando servicios dentro del nuevo marco operativo fijado por la dirección.

La segunda opción permite impugnar la decisión patronal ante el Juzgado de lo Social en un plazo improrrogable de 20 días hábiles. Si el juez declara la modificación injustificada, la compañía se verá obligada a reponer al trabajador en sus condiciones originarias anteriores o indemnizarle como despido improcedente.

La tercera vía es la rescisión contractual directa alegando perjuicio en la conciliación o el descanso. En este caso, la persona trabajadora cobra íntegramente los 20 días por año de servicio, recibe el finiquito de liquidación correspondiente y queda automáticamente en situación legal de desempleo para cobrar el paro.

Las empresas no pueden tomar represalias ni negar el derecho a esta extinción si se cumplen los requisitos del Estatuto. Cualquier intento de presionar al empleado para que firme una baja voluntaria o renuncie a su compensación económica vulnera la legalidad y puede ser denunciado ante la Inspección de Trabajo.